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setDefaultDynamicBackendConfig

Functionin backend@fastly/js-compute 3.45.0since 3.24.0View source
setDefaultDynamicBackendConfig(defaultDynamicBackendConfiguration: DefaultBackendConfiguration): void

Set the default backend configuration options for dynamic backends.

Applies to backends created via new Backend(...) as well as for dynamic backends implicitly created when using fetch().

Parameters

defaultDynamicBackendConfiguration: DefaultBackendConfiguration

default backend configuration options

Returns

void
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Setting default timeouts and TLS options for all newly created dynamic backends:
```js
import { Backend, setDefaultDynamicBackendConfig } from "fastly:backend";
setDefaultDynamicBackendConfig({
  connectTimeout: 1000,          // milliseconds
  firstByteTimeout: 15_000,      // milliseconds
  betweenBytesTimeout: 10_000,   // milliseconds
  useSSL: true,
  tlsMinVersion: 1.3,
  tlsMaxVersion: 1.3,
});
// Timeouts and TLS configuration are inherited from the defaults above.
const backend = new Backend({
  target: 'my-site.com',
  hostOverride: "www.my-site.com",
});
```
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