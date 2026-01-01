setDefaultDynamicBackendConfig
setDefaultDynamicBackendConfig(defaultDynamicBackendConfiguration: DefaultBackendConfiguration): void
Set the default backend configuration options for dynamic backends.
Applies to backends created via new Backend(...) as well as for dynamic backends implicitly created when using fetch().
Parameters
- defaultDynamicBackendConfiguration: DefaultBackendConfiguration
default backend configuration options
Returns
void
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Setting default timeouts and TLS options for all newly created dynamic backends:```jsimport { Backend, setDefaultDynamicBackendConfig } from "fastly:backend";setDefaultDynamicBackendConfig({ connectTimeout: 1000, // milliseconds firstByteTimeout: 15_000, // milliseconds betweenBytesTimeout: 10_000, // milliseconds useSSL: true, tlsMinVersion: 1.3, tlsMaxVersion: 1.3,});// Timeouts and TLS configuration are inherited from the defaults above.const backend = new Backend({ target: 'my-site.com', hostOverride: "www.my-site.com",});```