createFanoutHandoff
Parameters
- request: Request
The request to pass through Fanout.
- backend: string
The name of the backend that Fanout should send the request to. The name must be between 1 and 254 characters inclusive.
Returns
Throws
Errorif
requestis not a Request instance, or if
backendis an empty string or longer than 254 characters.
1234567891011
import { createFanoutHandoff } from "fastly:fanout";
async function handleRequest(event) { const url = new URL(event.request.url); if (url.pathname === "/stream") { return createFanoutHandoff(event.request, "my-backend"); } return new Response("Not found", { status: 404 });}
addEventListener("fetch", (event) => event.respondWith(handleRequest(event)));