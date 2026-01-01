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createFanoutHandoff

Functionin fanout@fastly/js-compute 3.45.0View source
createFanoutHandoff(request: Request, backend: string): Response

Creates a Response that instructs Fastly to pass the original request through Fanout to the declared backend.

Note: Can only be used when processing requests, not during build-time initialization.

Parameters

request: Request

The request to pass through Fanout.

backend: string

The name of the backend that Fanout should send the request to. The name must be between 1 and 254 characters inclusive.

Returns

Response

A Response that can be passed to event.respondWith.

Throws

  • Error if request is not a Request instance, or if backend is an empty string or longer than 254 characters.
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import { createFanoutHandoff } from "fastly:fanout";


async function handleRequest(event) {
  const url = new URL(event.request.url);
  if (url.pathname === "/stream") {
    return createFanoutHandoff(event.request, "my-backend");
  }
  return new Response("Not found", { status: 404 });
}


addEventListener("fetch", (event) => event.respondWith(handleRequest(event)));
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