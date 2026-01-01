URL
The URL class as specified by WHATWG
See also
Constructor
new URL(url: string, base?: string | URL)
Parameters
- url: string
- base: string | URLoptional
Properties
hrefstringView source
originstringread-onlyView source
protocolstringView source
usernamestringView source
passwordstringView source
hoststringView source
hostnamestringView source
portstringView source
pathnamestringView source
searchstringView source
searchParamsURLSearchParamsread-onlyView source
hashstringView source
Methods
toJSONView source
toJSON(): string
Returns
string