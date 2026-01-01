URLSearchParams
The URLSearchParams class as specified by WHATWG
See also
Constructor
new URLSearchParams(init?: ReadonlyArray<readonly [name: string, value: string]> | Iterable<readonly [name: string, value: string]> | { readonly [name: string]: string } | string)
Parameters
- init: ReadonlyArray<readonly [name: string, value: string]> | Iterable<readonly [name: string, value: string]> | { readonly [name: string]: string } | stringoptional
Methods
appendView source
append(name: string, value: string): void
Parameters
- name: string
- value: string
Returns
void
deleteView source
delete(name: string): void
Parameters
- name: string
Returns
void
entriesView source
Returns
IterableIterator<[string, string]>
forEachView source
forEach(callback: (this: THIS_ARG, value: string, name: string, searchParams: this) => void, thisArg?: THIS_ARG): void
Parameters
- callback: (this: THIS_ARG, value: string, name: string, searchParams: this) => void
- thisArg: THIS_ARGoptional
Returns
void
getView source
get(name: string): string | null
Parameters
- name: string
Returns
string | null
getAllView source
getAll(name: string): Array<string>
Parameters
- name: string
Returns
Array<string>
hasView source
has(name: string): boolean
Parameters
- name: string
Returns
boolean
keysView source
Returns
IterableIterator<string>
setView source
set(name: string, value: string): void
Parameters
- name: string
- value: string
Returns
void
sortView source
sort(): void
Returns
void
valuesView source
Returns
IterableIterator<string>