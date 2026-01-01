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Console

Interfacein globals@fastly/js-compute 3.45.0View source

Interface for logging to stdout for live log monitoring.

Note: This implementation accepts any number of arguments. String representations of each object are appended together in the order listed and output. Unlike the Console built-in in browsers and Node.js, this implementation does not perform string substitution.

Note: Messages are prefixed with the respective log level, starting with an upper-case letter, e.g. "Log: ".

Methods

assert

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assert(condition?: boolean, ...data: Array<any>): void

Parameters

condition: booleanoptional
...data: Array<any>

Returns

void

clear

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clear(): void

Returns

void

count

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count(label?: string): void

Parameters

label: stringoptional

Returns

void

countReset

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countReset(label?: string): void

Parameters

label: stringoptional

Returns

void

debug

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debug(...data: Array<any>): void

Parameters

...data: Array<any>

Returns

void

dir

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dir(item?: any, options?: any): void

Parameters

item: anyoptional
options: anyoptional

Returns

void

dirxml

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dirxml(...data: Array<any>): void

Parameters

...data: Array<any>

Returns

void

error

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error(...data: Array<any>): void

Parameters

...data: Array<any>

Returns

void

group

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group(...data: Array<any>): void

Parameters

...data: Array<any>

Returns

void

groupCollapsed

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groupCollapsed(...data: Array<any>): void

Parameters

...data: Array<any>

Returns

void

groupEnd

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groupEnd(): void

Returns

void

info

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info(...data: Array<any>): void

Parameters

...data: Array<any>

Returns

void

log

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log(...data: Array<any>): void

Parameters

...data: Array<any>

Returns

void

table

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table(tabularData?: any, properties?: Array<string>): void

Parameters

tabularData: anyoptional
properties: Array<string>optional

Returns

void

time

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time(label?: string): void

Parameters

label: stringoptional

Returns

void

timeEnd

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timeEnd(label?: string): void

Parameters

label: stringoptional

Returns

void

timeLog

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timeLog(label?: string, ...data: Array<any>): void

Parameters

label: stringoptional
...data: Array<any>

Returns

void

trace

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trace(...data: Array<any>): void

Parameters

...data: Array<any>

Returns

void

warn

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warn(...data: Array<any>): void

Parameters

...data: Array<any>

Returns

void
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