Console
Interface for logging to stdout for live log monitoring.
Note: This implementation accepts any number of arguments. String representations of each object are appended
together in the order listed and output. Unlike the
Console built-in in browsers and Node.js, this implementation
does not perform string substitution.
Note: Messages are prefixed with the respective log level, starting with an upper-case letter, e.g.
"Log: ".
Methods
assertView source
assert(condition?: boolean, ...data: Array<any>): void
Parameters
- condition: booleanoptional
- ...data: Array<any>
Returns
void
clearView source
clear(): void
Returns
void
countView source
count(label?: string): void
Parameters
- label: stringoptional
Returns
void
countResetView source
countReset(label?: string): void
Parameters
- label: stringoptional
Returns
void
debugView source
debug(...data: Array<any>): void
Parameters
- ...data: Array<any>
Returns
void
dirView source
dir(item?: any, options?: any): void
Parameters
- item: anyoptional
- options: anyoptional
Returns
void
dirxmlView source
dirxml(...data: Array<any>): void
Parameters
- ...data: Array<any>
Returns
void
errorView source
error(...data: Array<any>): void
Parameters
- ...data: Array<any>
Returns
void
groupView source
group(...data: Array<any>): void
Parameters
- ...data: Array<any>
Returns
void
groupCollapsedView source
groupCollapsed(...data: Array<any>): void
Parameters
- ...data: Array<any>
Returns
void
groupEndView source
groupEnd(): void
Returns
void
infoView source
info(...data: Array<any>): void
Parameters
- ...data: Array<any>
Returns
void
logView source
log(...data: Array<any>): void
Parameters
- ...data: Array<any>
Returns
void
tableView source
table(tabularData?: any, properties?: Array<string>): void
Parameters
- tabularData: anyoptional
- properties: Array<string>optional
Returns
void
timeView source
time(label?: string): void
Parameters
- label: stringoptional
Returns
void
timeEndView source
timeEnd(label?: string): void
Parameters
- label: stringoptional
Returns
void
timeLogView source
timeLog(label?: string, ...data: Array<any>): void
Parameters
- label: stringoptional
- ...data: Array<any>
Returns
void
traceView source
trace(...data: Array<any>): void
Parameters
- ...data: Array<any>
Returns
void
warnView source
warn(...data: Array<any>): void
Parameters
- ...data: Array<any>
Returns
void