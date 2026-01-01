Headers
The Headers class as specified by WHATWG
See also
Constructor
Parameters
- init: HeadersInitoptional
Methods
appendView source
append(name: string, value: string): void
Parameters
- name: string
- value: string
Returns
void
deleteView source
delete(name: string): void
Parameters
- name: string
Returns
void
entriesView source
Returns
IterableIterator<[string, string]>
forEachView source
forEach(callbackfn: (value: string, key: string, parent: Headers) => void, thisArg?: any): void
Parameters
- callbackfn: (value: string, key: string, parent: Headers) => void
- thisArg: anyoptional
Returns
void
getView source
get(name: string): string | null
Parameters
- name: string
Returns
string | null
getSetCookieView source
getSetCookie(): Array<string>
Returns
Array<string>
hasView source
has(name: string): boolean
Parameters
- name: string
Returns
boolean
keysView source
Returns
IterableIterator<string>
setView source
set(name: string, value: string): void
Parameters
- name: string
- value: string
Returns
void
valuesView source
Returns
IterableIterator<string>