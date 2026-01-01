  1. Home
  2. Reference documentation
  3. Compute
  4. Language SDKs
  5. JavaScript
  6. @fastly/js-compute
  7. globals

Headers

Interfacein globals@fastly/js-compute 3.45.0View source

The Headers class as specified by WHATWG

See also

Constructor

View source
new Headers(init?: HeadersInit)

Parameters

init: HeadersInitoptional

Methods

append

View source
append(name: string, value: string): void

Parameters

name: string
value: string

Returns

void

delete

View source
delete(name: string): void

Parameters

name: string

Returns

void

entries

View source
entries(): IterableIterator<[string, string]>

Returns

IterableIterator<[string, string]>

forEach

View source
forEach(callbackfn: (value: string, key: string, parent: Headers) => void, thisArg?: any): void

Parameters

callbackfn: (value: string, key: string, parent: Headers) => void
thisArg: anyoptional

Returns

void

get

View source
get(name: string): string | null

Parameters

name: string

Returns

string | null

getSetCookie

View source
getSetCookie(): Array<string>

Returns

Array<string>

has

View source
has(name: string): boolean

Parameters

name: string

Returns

boolean

keys

View source
keys(): IterableIterator<string>

Returns

IterableIterator<string>

set

View source
set(name: string, value: string): void

Parameters

name: string
value: string

Returns

void

values

View source
values(): IterableIterator<string>

Returns

IterableIterator<string>
Fastly
© Fastly 2026