WritableStream
interface WritableStream<W = any>
This Streams API interface provides a standard abstraction for writing streaming data to a destination, known as a sink. This object comes with built-in backpressure and queuing.
Constructor
The WritableStream class as specified by WHATWG
See also
Parameters
- underlyingSink: UnderlyingSink<W>optional
- strategy: QueuingStrategy<W>optional
Properties
lockedbooleanread-onlyView source
Methods
abortView source
Parameters
- reason: anyoptional
Returns
Promise<void>
getWriterView source
Returns