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WritableStream

Interfacein globals@fastly/js-compute 3.45.0View source
interface WritableStream<W = any>

This Streams API interface provides a standard abstraction for writing streaming data to a destination, known as a sink. This object comes with built-in backpressure and queuing.

Constructor

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new WritableStream(underlyingSink?: UnderlyingSink<W>, strategy?: QueuingStrategy<W>)

The WritableStream class as specified by WHATWG

See also

Parameters

underlyingSink: UnderlyingSink<W>optional
strategy: QueuingStrategy<W>optional

Properties

locked

booleanread-onlyView source

Methods

abort

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abort(reason?: any): Promise<void>

Parameters

reason: anyoptional

Returns

Promise<void>

getWriter

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getWriter(): WritableStreamDefaultWriter<W>

Returns

WritableStreamDefaultWriter<W>
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