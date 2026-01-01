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WritableStreamDefaultWriter

Interfacein globals@fastly/js-compute 3.45.0View source
interface WritableStreamDefaultWriter<W = any>

This Streams API interface is the object returned by WritableStream.getWriter() and once created locks the < writer to the WritableStream ensuring that no other streams can write to the underlying sink.

Constructor

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new WritableStreamDefaultWriter(stream: WritableStream<W>)

Parameters

stream: WritableStream<W>

Properties

closed

Promise<undefined>read-onlyView source

desiredSize

number | nullread-onlyView source

ready

Promise<undefined>read-onlyView source

Methods

abort

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abort(reason?: any): Promise<void>

Parameters

reason: anyoptional

Returns

Promise<void>

close

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close(): Promise<void>

Returns

Promise<void>

releaseLock

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releaseLock(): void

Returns

void

write

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write(chunk: W): Promise<void>

Parameters

chunk: W

Returns

Promise<void>
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