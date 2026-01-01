WritableStreamDefaultWriter
interface WritableStreamDefaultWriter<W = any>
This Streams API interface is the object returned by WritableStream.getWriter() and once created locks the < writer to the WritableStream ensuring that no other streams can write to the underlying sink.
Constructor
Parameters
- stream: WritableStream<W>
Properties
closedPromise<undefined>read-onlyView source
desiredSizenumber | nullread-onlyView source
readyPromise<undefined>read-onlyView source
Methods
abortView source
Parameters
- reason: anyoptional
Returns
closeView source
Returns
releaseLockView source
releaseLock(): void
Returns
void
writeView source
Parameters
- chunk: W
Returns