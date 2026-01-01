requests
fastly_compute::requests
A requests-compatible HTTP client for Fastly Compute.
This module provides a familiar requests-like API while leveraging Fastly's backend architecture and WIT bindings for optimal performance.
Compatibility Notes: Most parameters are compatible with the standard requests library. Fastly-specific parameters (fastlytimeout, fastlybackend) will cause TypeErrors if used with the standard requests library. Use the standard timeout parameter for cross-platform compatibility.
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import fastly_compute.requests as requestsfrom fastly_compute.requests import TimeoutConfig
# Static backend (pre-configured)response = requests.get("/api/users", fastly_backend="api-backend")# or, providing full URL (will still use backend configuration)response = requests.get("https://example.com/api/users", fastly_backend="api-backend")
# Dynamic backend (looks like normal requests usage)response = requests.get("https://http-me.fastly.dev/get")
# POST with JSONresponse = requests.post("https://http-me.fastly.dev/post", json={"key": "value"})
# Granular timeout control (Fastly-specific)timeout_config = TimeoutConfig( connect=5.0, # 5s to establish connection first_byte=30.0, # 30s to receive first byte between_bytes=2.0 # 2s max between bytes)response = requests.get( "https://api.example.com/data", fastly_timeout=timeout_config)
Modules
|backend
|Backend resolution logic for fastly_compute.requests.
|exceptions
|Exceptions for fastly_compute.requests - compatible with requests library.
|response
|A requests-compatible response object for Fastly Compute.
|timeout
|Timeout configuration for Fastly Compute requests.
Structs
|RequestKwargs
|Common keyword arguments for all request methods.