LookupError
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pub enum LookupError { InvalidHandle, InvalidResponseBody, InvalidArgument, TooManyRequests, FastlyStatus(FastlyStatus), AclError(AclError),}
Errors thrown on lookup failure.
Variants
An unexpected FastlyStatus error occurred.
0: fastly_shared::FastlyStatus
An unexpected ACL error occurred.
0: abi::fastly_acl::AclError
Trait implementations
impl Debug for LookupError
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Display for LookupError
fmtView source
Parameters
- self: &Self
- __formatter: &mut ::core::fmt::Formatter
Returns
::core::fmt::Result
impl From<AclError> for LookupError
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Parameters
- acl_error: fastly_sys::fastly_acl::AclError
Returns
Self
impl From<FastlyStatus> for LookupError
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Parameters
- fastly_status: FastlyStatus
Returns
Self