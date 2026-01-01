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LookupError

docs.rs
Enumin aclfastly 0.13.1View source
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pub enum LookupError {
    InvalidHandle,
    InvalidResponseBody,
    InvalidArgument,
    TooManyRequests,
    FastlyStatus(FastlyStatus),
    AclError(AclError),
}

Errors thrown on lookup failure.

Variants

InvalidHandle

The handle is invalid.

InvalidResponseBody

The response body is invalid.

InvalidArgument

An argument was incorrect or invalid.

TooManyRequests

Too many requests were made.

FastlyStatus

An unexpected FastlyStatus error occurred.

0: fastly_shared::FastlyStatus

AclError

An unexpected ACL error occurred.

0: abi::fastly_acl::AclError

Trait implementations

impl Debug for LookupError

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Display for LookupError

fmt

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fn fmt(&self, __formatter: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
__formatter: &mut ::core::fmt::Formatter

Returns

::core::fmt::Result

impl From<AclError> for LookupError

from

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fn from(acl_error: AclError) -> Self

Parameters

acl_error: fastly_sys::fastly_acl::AclError

Returns

Self

impl From<FastlyStatus> for LookupError

from

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fn from(fastly_status: FastlyStatus) -> Self

Parameters

fastly_status: FastlyStatus

Returns

Self

Auto trait implementations

Blanket implementations

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