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OpenError

docs.rs
Enumin aclfastly 0.13.1View source
pub enum OpenError {
    AclNotFound,
    Unexpected(FastlyStatus),
}

Errors thrown when calling open.

Variants

AclNotFound

No acl exists with the given name.

Unexpected

An unexpected error occurred.

0: fastly_shared::FastlyStatus

Trait implementations

impl Debug for OpenError

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Display for OpenError

fmt

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fn fmt(&self, __formatter: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
__formatter: &mut ::core::fmt::Formatter

Returns

::core::fmt::Result

impl From<FastlyStatus> for OpenError

from

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fn from(fastly_status: FastlyStatus) -> Self

Parameters

fastly_status: FastlyStatus

Returns

Self

Auto trait implementations

Blanket implementations

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