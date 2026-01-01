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CacheError

docs.rs
Enumin corefastly 0.13.1View source
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#[non_exhaustive]
pub enum CacheError {
    LimitExceeded,
    InvalidOperation,
    Unsupported,
    Timeout,
    Other(FastlyStatus),
}

Errors arising from cache operations.

Variants

LimitExceeded

Operation failed due to a limit.

InvalidOperation

Operation was not valid to be performed given the state of the cached item.

Unsupported

Cache operation is not supported.

Timeout

The cache operation did not complete within the timeout supplied by the caller.

This is returned by timeout-bounded operations such as PendingTransaction::wait_for() when the timeout elapses before the operation completes.

Other

An unknown error occurred.

0: fastly_shared::FastlyStatus

Trait implementations

impl Debug for CacheError

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Display for CacheError

fmt

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fn fmt(&self, __formatter: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
__formatter: &mut ::core::fmt::Formatter

Returns

::core::fmt::Result

impl From<FastlyStatus> for CacheError

from

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fn from(status: FastlyStatus) -> Self

Parameters

status: FastlyStatus

Returns

Self

Auto trait implementations

Blanket implementations

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