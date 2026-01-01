CacheError
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#[non_exhaustive]pub enum CacheError { LimitExceeded, InvalidOperation, Unsupported, Timeout, Other(FastlyStatus),}
Errors arising from cache operations.
Variants
The cache operation did not complete within the timeout supplied by the caller.
This is returned by timeout-bounded operations such as
PendingTransaction::wait_for() when the timeout elapses before the operation completes.
An unknown error occurred.
0: fastly_shared::FastlyStatus
Trait implementations
impl Debug for CacheError
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Display for CacheError
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Parameters
- self: &Self
- __formatter: &mut ::core::fmt::Formatter
Returns
::core::fmt::Result
impl From<FastlyStatus> for CacheError
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Parameters
- status: FastlyStatus
Returns
Self