ERLError
#[non_exhaustive]pub enum ERLError { Unexpected, Unknown(FastlyStatus), InvalidArgument,}
Errors that can arise during ERL operations.
This type is marked as non-exhaustive because more variants will be added over time.
Variants
Unknown ERL error.
0: fastly_shared::FastlyStatus
Trait implementations
impl Clone for ERLError
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fn clone(&self) -> ERLError
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for ERLError
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Display for ERLError
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Parameters
- self: &Self
- __formatter: &mut ::core::fmt::Formatter
Returns
::core::fmt::Result
impl From<FastlyStatus> for ERLError
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Parameters
- st: FastlyStatus
Returns
Self
impl PartialEq for ERLError
fn eq(&self, other: &ERLError) -> bool
Parameters
- self: &Self
- other: &ERLError
Returns
bool