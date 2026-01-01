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ERLError

docs.rs
Enumin erlfastly 0.13.1View source
#[non_exhaustive]
pub enum ERLError {
    Unexpected,
    Unknown(FastlyStatus),
    InvalidArgument,
}

Errors that can arise during ERL operations.

This type is marked as non-exhaustive because more variants will be added over time.

Variants

Unexpected

Unexpected ERL error.

Unknown

Unknown ERL error.

0: fastly_shared::FastlyStatus

InvalidArgument

InvalidArgument ERL error.

Trait implementations

impl Clone for ERLError

clone

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fn clone(&self) -> ERLError

Parameters

self: &Self

Returns

ERLError

impl Debug for ERLError

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Display for ERLError

fmt

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fn fmt(&self, __formatter: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
__formatter: &mut ::core::fmt::Formatter

Returns

::core::fmt::Result

impl From<FastlyStatus> for ERLError

from

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fn from(st: FastlyStatus) -> Self

Parameters

st: FastlyStatus

Returns

Self

impl PartialEq for ERLError

eq

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fn eq(&self, other: &ERLError) -> bool

Parameters

self: &Self
other: &ERLError

Returns

bool

Auto trait implementations

Blanket implementations

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