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BufferKind

docs.rs
Enumin errorfastly 0.13.1View source
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#[non_exhaustive]
pub enum BufferKind {
    Geo,
    HeaderName,
    HeaderValue,
    HttpMethod,
    Url,
}

Enum describing what kind of buffer had insufficient size, in a BufferSizeError.

Variants

Geo

The too-small buffer is for holding a Geo.

HeaderName

The too-small buffer is for holding a header name.

HeaderValue

The too-small buffer is for holding a header value.

HttpMethod

The too-small buffer is for holding an HTTP method.

Url

The too-small buffer is for holding a URL.

Trait implementations

impl Clone for BufferKind

clone

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fn clone(&self) -> BufferKind

Parameters

self: &Self

Returns

BufferKind

impl Debug for BufferKind

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Display for BufferKind

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut fmt::Formatter

Returns

fmt::Result

impl PartialEq for BufferKind

eq

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fn eq(&self, other: &BufferKind) -> bool

Parameters

self: &Self
other: &BufferKind

Returns

bool

Auto trait implementations

Blanket implementations

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