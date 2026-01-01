BufferKind
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#[non_exhaustive]pub enum BufferKind { Geo, HeaderName, HeaderValue, HttpMethod, Url,}
Enum describing what kind of buffer had insufficient size, in a
BufferSizeError.
Variants
The too-small buffer is for holding a
Geo.
Trait implementations
impl Clone for BufferKind
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fn clone(&self) -> BufferKind
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for BufferKind
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Display for BufferKind
fmtView source
Parameters
- self: &Self
- f: &mut fmt::Formatter
Returns
fmt::Result
impl PartialEq for BufferKind
fn eq(&self, other: &BufferKind) -> bool
Parameters
- self: &Self
- other: &BufferKind
Returns
bool