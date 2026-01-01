BufferSizeError
pub struct BufferSizeError { pub buf_size: usize, pub needed_buf_size: usize, pub buffer_kind: BufferKind,}
Insufficient buffer size error.
This is returned by methods like
RequestHandle::get_header_names() if a
value was larger than the provided maximum size.
If you get such an error, you can try the same call again with a larger buffer.
Fields
The buffer size that was required.
Trying an operation again with a buffer at least this big may succeed where a previous call failed. However, it is not guaranteed to succeed, for example if there is an even larger value later in the list than the first value that was too large.
buffer_kindBufferKind
The buffer kind whose size was insufficient.
Trait implementations
impl Clone for BufferSizeError
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fn clone(&self) -> BufferSizeError
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for BufferSizeError
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Display for BufferSizeError
fmtView source
Parameters
- self: &Self
- __formatter: &mut ::core::fmt::Formatter
Returns
::core::fmt::Result
impl PartialEq for BufferSizeError
fn eq(&self, other: &BufferSizeError) -> bool
Parameters
- self: &Self
- other: &BufferSizeError
Returns
bool