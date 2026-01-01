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BufferSizeError

docs.rs
Structin errorfastly 0.13.1View source
pub struct BufferSizeError {
    pub buf_size: usize,
    pub needed_buf_size: usize,
    pub buffer_kind: BufferKind,
}

Insufficient buffer size error.

This is returned by methods like RequestHandle::get_header_names() if a value was larger than the provided maximum size.

If you get such an error, you can try the same call again with a larger buffer.

Fields

buf_size

usize

The attempted buffer size.

This is to help make nicer error messages.

needed_buf_size

usize

The buffer size that was required.

Trying an operation again with a buffer at least this big may succeed where a previous call failed. However, it is not guaranteed to succeed, for example if there is an even larger value later in the list than the first value that was too large.

buffer_kind

BufferKind

The buffer kind whose size was insufficient.

Trait implementations

impl Clone for BufferSizeError

clone

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fn clone(&self) -> BufferSizeError

Parameters

self: &Self

Returns

BufferSizeError

impl Debug for BufferSizeError

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Display for BufferSizeError

fmt

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fn fmt(&self, __formatter: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
__formatter: &mut ::core::fmt::Formatter

Returns

::core::fmt::Result

impl PartialEq for BufferSizeError

eq

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fn eq(&self, other: &BufferSizeError) -> bool

Parameters

self: &Self
other: &BufferSizeError

Returns

bool

Auto trait implementations

Blanket implementations

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