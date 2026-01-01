RequestHandleCacheKey
pub trait RequestHandleCacheKey { // Required method fn set_cache_key(&mut self, key: impl AsRef<[u8]>);}
An extension trait for
RequestHandles that adds methods for controlling cache
keys.
Stability
This is part of an experimental API that is subject to change or removal even in minor versions of this crate.
Methods
set_cache_keyView source
See
RequestHandle::set_cache_key().
Stability
This is part of an experimental API that is subject to change or removal even in minor versions of this crate.
Parameters
- self: &mut Self
- key: impl AsRef<[u8]>