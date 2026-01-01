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RequestHandleCacheKey

docs.rs
Traitin experimentalfastly 0.13.1View source
pub trait RequestHandleCacheKey {
    // Required method
    fn set_cache_key(&mut self, key: impl AsRef<[u8]>);
}

An extension trait for RequestHandles that adds methods for controlling cache keys.

Stability

This is part of an experimental API that is subject to change or removal even in minor versions of this crate.

Methods

set_cache_key

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fn set_cache_key(&mut self, key: impl AsRef<[u8]>)

See RequestHandle::set_cache_key().

Stability

This is part of an experimental API that is subject to change or removal even in minor versions of this crate.

Parameters

self: &mut Self
key: impl AsRef<[u8]>
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