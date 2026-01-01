RequestHandleUpgradeWebsocket
pub trait RequestHandleUpgradeWebsocket { // Required methods fn handoff_websocket(&mut self, backend: &str) -> Result<(), SendErrorCause>; fn handoff_fanout(&mut self, backend: &str) -> Result<(), SendErrorCause>;}
An extension trait for
RequestHandles that adds methods for upgrading
websockets.
Methods
handoff_fanoutdeprecatedView source
Deprecated: The RequestHandleUpgradeWebsocket::handoff_fanout() trait method is now part of RequestHandle.
Parameters
- self: &mut Self
- backend: &str
Returns
Result<(), SendErrorCause>
handoff_websocketdeprecatedView source
Deprecated: The RequestHandleUpgradeWebsocket::handoff_websocket() trait method is now part of RequestHandle.
Parameters
- self: &mut Self
- backend: &str
Returns
Result<(), SendErrorCause>