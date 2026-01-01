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RequestUpgradeWebsocket

docs.rs
Traitin experimentalfastly 0.13.1View source
pub trait RequestUpgradeWebsocket {
    // Required methods
    fn handoff_websocket(self, backend: &str) -> Result<(), SendError>;
    fn handoff_fanout(self, backend: &str) -> Result<(), SendError>;
}

An extension trait for Requests that adds a method for upgrading websockets.

Methods

handoff_fanout

deprecatedView source
Deprecated: The RequestUpgradeWebsocket::handoff_fanout() trait method is now part of Request.
fn handoff_fanout(self, backend: &str) -> Result<(), SendError>

See Request::handoff_fanout().

Parameters

self: Self
backend: &str

Returns

Result<(), SendError>

handoff_websocket

deprecatedView source
Deprecated: The RequestUpgradeWebsocket::handoff_websocket() trait method is now part of Request.
fn handoff_websocket(self, backend: &str) -> Result<(), SendError>

See Request::handoff_websocket().

Parameters

self: Self
backend: &str

Returns

Result<(), SendError>
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