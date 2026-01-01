RequestUpgradeWebsocket
pub trait RequestUpgradeWebsocket { // Required methods fn handoff_websocket(self, backend: &str) -> Result<(), SendError>; fn handoff_fanout(self, backend: &str) -> Result<(), SendError>;}
An extension trait for
Requests that adds a method for upgrading websockets.
Methods
handoff_fanoutdeprecatedView source
Deprecated: The RequestUpgradeWebsocket::handoff_fanout() trait method is now part of Request.
Parameters
- self: Self
- backend: &str
Returns
handoff_websocketdeprecatedView source
Deprecated: The RequestUpgradeWebsocket::handoff_websocket() trait method is now part of Request.
Parameters
- self: Self
- backend: &str
Returns