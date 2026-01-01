OpenError
#[non_exhaustive]pub enum OpenError { SecretStoreDoesNotExist(String), InvalidSecretStoreName(String), Unexpected(FastlyStatus),}
Errors thrown when a secret store could not be opened.
Variants
An unexpected error occurred
0: fastly_shared::FastlyStatus
Trait implementations
impl Debug for OpenError
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Display for OpenError
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Parameters
- self: &Self
- __formatter: &mut ::core::fmt::Formatter
Returns
::core::fmt::Result