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OpenError

docs.rs
Enumin secret_storefastly 0.13.1View source
#[non_exhaustive]
pub enum OpenError {
    SecretStoreDoesNotExist(String),
    InvalidSecretStoreName(String),
    Unexpected(FastlyStatus),
}

Errors thrown when a secret store could not be opened.

Variants

SecretStoreDoesNotExist

No secret store exists with the given name.

0: String

InvalidSecretStoreName

The secret store name given is invalid.

0: String

Unexpected

An unexpected error occurred

0: fastly_shared::FastlyStatus

Trait implementations

impl Debug for OpenError

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Display for OpenError

fmt

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fn fmt(&self, __formatter: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
__formatter: &mut ::core::fmt::Formatter

Returns

::core::fmt::Result

Auto trait implementations

Blanket implementations

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