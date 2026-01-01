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Prefix

docs.rs
Structin bodyfastly 0.13.1View source
pub struct Prefix<'a> { /* private fields */ }

Smart pointer returned by Body::get_prefix_mut().

Methods

take

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fn take(self) -> Vec<u8>

Return the prefix as a byte vector without writing it back to the Body from which it came.

Parameters

self: Self

Returns

Vec<u8>

Trait implementations

impl Debug for Prefix

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut std::fmt::Formatter

Returns

std::fmt::Result

impl Deref for Prefix

deref

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fn deref(&self) -> &Self::Target

Parameters

self: &Self

Returns

&Self::Target

impl DerefMut for Prefix

deref_mut

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fn deref_mut(&mut self) -> &mut Self::Target

Parameters

self: &mut Self

Returns

&mut Self::Target

impl Drop for Prefix

drop

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fn drop(&mut self)

Parameters

self: &mut Self

Auto trait implementations

Blanket implementations

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