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  7. image_optimizer

Area

docs.rs
Enumin image_optimizerfastly 0.13.1View source
pub enum Area {
    AspectRatio((u32, u32)),
    WidthHeight((PixelsOrPercentage, PixelsOrPercentage)),
}

Specify an area.

Variants

AspectRatio

Specify a width to height ratio.

0: (u32, u32)

WidthHeight

Specify a precise number of pixels.

0: (PixelsOrPercentage, PixelsOrPercentage)

Trait implementations

impl Clone for Area

clone

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fn clone(&self) -> Area

Parameters

self: &Self

Returns

Area

impl Debug for Area

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Display for Area

fmt

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fn fmt(&self, fmt: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
fmt: &mut fmt::Formatter

Returns

fmt::Result

Auto trait implementations

Blanket implementations

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