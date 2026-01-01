Area
pub enum Area { AspectRatio((u32, u32)), WidthHeight((PixelsOrPercentage, PixelsOrPercentage)),}
Specify an area.
Variants
Specify a precise number of pixels.
Trait implementations
impl Clone for Area
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fn clone(&self) -> Area
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for Area
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Display for Area
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Parameters
- self: &Self
- fmt: &mut fmt::Formatter
Returns
fmt::Result