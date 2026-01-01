Auto
pub enum Auto { AVIF, WebP,}
Enables optimizations based on content negotiation.
This functionality is also possible by setting ImageOptimizerOptions::format to Format::Auto, which will additionally support JPEGXL output.
Variants
Trait implementations
impl Clone for Auto
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fn clone(&self) -> Auto
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for Auto
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Serialize for Auto
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Parameters
- self: &Self
- __serializer: __S
Returns
_serde::__private228::Result<__S::Ok, __S::Error>