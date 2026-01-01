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Auto

docs.rs
Enumin image_optimizerfastly 0.13.1View source
pub enum Auto {
    AVIF,
    WebP,
}

Enables optimizations based on content negotiation.

This functionality is also possible by setting ImageOptimizerOptions::format to Format::Auto, which will additionally support JPEGXL output.

Variants

AVIF

If the browser's Accept header indicates compatibility, deliver an AVIF image.

WebP

If the browser's Accept header indicates compatibility, deliver a WebP image.

Trait implementations

impl Clone for Auto

clone

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fn clone(&self) -> Auto

Parameters

self: &Self

Returns

Auto

impl Debug for Auto

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Serialize for Auto

serialize

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fn serialize<__S>(&self, __serializer: __S) -> Result<__S::Ok, __S::Error>
where
    __S: Serializer,

Parameters

self: &Self
__serializer: __S

Returns

_serde::__private228::Result<__S::Ok, __S::Error>

Auto trait implementations

Blanket implementations

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