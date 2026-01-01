Format
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pub enum Format { Auto, AVIF, GIF, JPEG, JPEGXL, MP4, PNG, WebP,}
Specifies the desired output encoding for the image.
Variants
Trait implementations
impl Clone for Format
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fn clone(&self) -> Format
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for Format
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Serialize for Format
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Parameters
- self: &Self
- __serializer: __S
Returns
_serde::__private228::Result<__S::Ok, __S::Error>