ImageOptimizerRegion
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pub enum ImageOptimizerRegion { UsEast, UsCentral, UsWest, EuCentral, EuWest, Asia, Australia,}
Available regions for image transformation.
Variants
Trait implementations
impl Clone for ImageOptimizerRegion
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fn clone(&self) -> ImageOptimizerRegion
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for ImageOptimizerRegion
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Serialize for ImageOptimizerRegion
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Parameters
- self: &Self
- serializer: S
Returns
Result<S::Ok, S::Error>