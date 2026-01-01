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  7. image_optimizer

ImageOptimizerRegion

docs.rs
Enumin image_optimizerfastly 0.13.1View source
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pub enum ImageOptimizerRegion {
    UsEast,
    UsCentral,
    UsWest,
    EuCentral,
    EuWest,
    Asia,
    Australia,
}

Available regions for image transformation.

Variants

UsEast

Apply image optimization in the eastern United States.

UsCentral

Apply image optimization in the central United States.

UsWest

Apply image optimization in the western United States.

EuCentral

Apply image optimization in central Europe.

EuWest

Apply image optimization in western Europe.

Asia

Apply image optimization in Asia.

Australia

Apply image optimization in Australia.

Trait implementations

impl Clone for ImageOptimizerRegion

clone

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fn clone(&self) -> ImageOptimizerRegion

Parameters

self: &Self

Returns

ImageOptimizerRegion

impl Debug for ImageOptimizerRegion

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Serialize for ImageOptimizerRegion

serialize

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fn serialize<S>(&self, serializer: S) -> Result<S::Ok, S::Error>
where
    S: Serializer,

Parameters

self: &Self
serializer: S

Returns

Result<S::Ok, S::Error>

Auto trait implementations

Blanket implementations

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