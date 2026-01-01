Metadata
pub enum Metadata { Copyright,}
Controls what metadata to preserve in images.
By default, the Image Optimizer will remove all metadata in an image.
Variants
Preserve copyright notice, creator, credit line, licensor, and web statement of rights fields.
Trait implementations
impl Clone for Metadata
cloneView source
fn clone(&self) -> Metadata
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for Metadata
fmtView source
Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Serialize for Metadata
serializeView source
Parameters
- self: &Self
- __serializer: __S
Returns
_serde::__private228::Result<__S::Ok, __S::Error>