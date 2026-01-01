  1. Home
  2. Reference documentation
  3. Compute
  4. Language SDKs
  5. Rust
  6. fastly
  7. image_optimizer

Metadata

docs.rs
Enumin image_optimizerfastly 0.13.1View source
pub enum Metadata {
    Copyright,
}

Controls what metadata to preserve in images.

By default, the Image Optimizer will remove all metadata in an image.

Variants

Preserve copyright notice, creator, credit line, licensor, and web statement of rights fields.

Trait implementations

impl Clone for Metadata

clone

View source
fn clone(&self) -> Metadata

Parameters

self: &Self

Returns

Metadata

impl Debug for Metadata

fmt

View source
fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Serialize for Metadata

serialize

View source
fn serialize<__S>(&self, __serializer: __S) -> Result<__S::Ok, __S::Error>
where
    __S: Serializer,

Parameters

self: &Self
__serializer: __S

Returns

_serde::__private228::Result<__S::Ok, __S::Error>

Auto trait implementations

Blanket implementations

Fastly
© Fastly 2026