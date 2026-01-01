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OptimizeLevel

docs.rs
Enumin image_optimizerfastly 0.13.1View source
pub enum OptimizeLevel {
    Low = 1,
    Medium = 2,
    High = 3,
}

The optimize parameter automatically applies optimal quality compression to produce an output image with as much visual fidelity as possible, while minimizing the file size.

Variants

Low

= 1

Output image quality will be similar to the input image quality.

Medium

= 2

More optimization is allowed, while attempting to preserve the visual quality of the input image.

High

= 3

Minor visual artifacts may be visible. This produces the smallest file.

Trait implementations

impl Clone for OptimizeLevel

clone

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fn clone(&self) -> OptimizeLevel

Parameters

self: &Self

Returns

OptimizeLevel

impl Debug for OptimizeLevel

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Serialize for OptimizeLevel

serialize

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fn serialize<__S>(&self, __serializer: __S) -> Result<__S::Ok, __S::Error>
where
    __S: Serializer,

Parameters

self: &Self
__serializer: __S

Returns

_serde::__private228::Result<__S::Ok, __S::Error>

Auto trait implementations

Blanket implementations

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