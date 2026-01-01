OptimizeLevel
pub enum OptimizeLevel { Low = 1, Medium = 2, High = 3,}
The optimize parameter automatically applies optimal quality compression to produce an output image with as much visual fidelity as possible, while minimizing the file size.
Variants
= 2
More optimization is allowed, while attempting to preserve the visual quality of the input image.
Trait implementations
impl Clone for OptimizeLevel
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fn clone(&self) -> OptimizeLevel
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for OptimizeLevel
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Serialize for OptimizeLevel
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Parameters
- self: &Self
- __serializer: __S
Returns
_serde::__private228::Result<__S::Ok, __S::Error>