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Orientation

docs.rs
Enumin image_optimizerfastly 0.13.1View source
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#[repr(u8)]
pub enum Orientation {
    Default = 1,
    FlipHorizontal = 2,
    FlipHorizontalAndVertical = 3,
    FlipVertical = 4,
    FlipHorizontalOrientLeft = 5,
    OrientRight = 6,
    FlipHorizontalOrientRight = 7,
    OrientLeft = 8,
}

The orient parameter controls the cardinal orientation of the image.

Variants

Default

= 1

Default to image as-is.

FlipHorizontal

= 2

Flip the image horizontally.

FlipHorizontalAndVertical

= 3

Flip the image horizontally and vertically.

FlipVertical

= 4

Flip the image vertically.

FlipHorizontalOrientLeft

= 5

Flip the image horizontally, then orient the image left.

OrientRight

= 6

Orient the image right.

FlipHorizontalOrientRight

= 7

Flip the image horizontally, then orient the image right.

OrientLeft

= 8

Orient the image left.

Trait implementations

impl Clone for Orientation

clone

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fn clone(&self) -> Orientation

Parameters

self: &Self

Returns

Orientation

impl Debug for Orientation

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Serialize for Orientation

serialize

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fn serialize<S>(&self, serializer: S) -> Result<S::Ok, S::Error>
where
    S: Serializer,

Parameters

self: &Self
serializer: S

Returns

::core::result::Result<S::Ok, S::Error>

Auto trait implementations

Blanket implementations

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