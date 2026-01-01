Orientation
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#[repr(u8)]pub enum Orientation { Default = 1, FlipHorizontal = 2, FlipHorizontalAndVertical = 3, FlipVertical = 4, FlipHorizontalOrientLeft = 5, OrientRight = 6, FlipHorizontalOrientRight = 7, OrientLeft = 8,}
The orient parameter controls the cardinal orientation of the image.
Variants
Trait implementations
impl Clone for Orientation
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fn clone(&self) -> Orientation
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for Orientation
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Serialize for Orientation
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Parameters
- self: &Self
- serializer: S
Returns
::core::result::Result<S::Ok, S::Error>