ImageOptimizerOptions
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#[non_exhaustive]pub struct ImageOptimizerOptions { pub region: Option<ImageOptimizerRegion>, pub preserve_query_string_on_origin_request: Option<bool>, pub allow_malformed_query_params: Option<bool>, pub brightness: Option<i32>, pub contrast: Option<i32>, pub dpr: Option<f32>, pub frame: Option<u32>, pub height: Option<PixelsOrPercentage>, pub optimize: Option<OptimizeLevel>, pub orient: Option<Orientation>, pub quality: Option<u32>, pub resize_filter: Option<ResizeAlgorithm>, pub saturation: Option<i32>, pub width: Option<PixelsOrPercentage>,}
ImageOptimizerOptions contains options that correspond to the public API.
Fields
regionOption<ImageOptimizerRegion>
Indicates where image transformations will occur. Must be set.
See
ImageOptimizerRegion for available options. The chosen region should be close to
your origin.
preserve_query_string_on_origin_requestOption<bool>
If true, preserves query parameters not belonging to the Image Optimizer API when requesting the origin image.
allow_malformed_query_paramsOption<bool>
If true, ignores malformed and duplicate query parameters and returns a
response header,
Fastly-Io-Compute-Warnings, containing a comma
separated list of errors (if there are any).
By default IO on compute is strict when parsing query parameters, and
passing an invalid or malformed value produces an HTTP 400 response.
This behavior is different than IO running in VCL services where most
errors fail silently. Setting this parameter to
true should make the
behavior more in line with VCL services.
Sets a background color when replacing transparent pixels
or with
pad or
canvas.
brightnessOption<i32>
Adjusts image brightness.
contrastOption<i32>
Adjusts image contrast.
dprOption<f32>
Ratio between physical and logical pixels, a float between 0-10.
Adjusts any resize requests according to this ratio.
Allows for various image transformations to occur, particularly upscaling images.
frameOption<u32>
Request a single frame for an animated image.
Currently only supported for animated GIFs.
heightOption<PixelsOrPercentage>
Adjusts image height.
For use with GIF to MP4 conversions.
See https://www.fastly.com/documentation/reference/io/level/ for detailed information.
optimizeOption<OptimizeLevel>
Attempts to select an output quality to optimize the image.
orientOption<Orientation>
Controls how the image will be oriented.
For use with GIF to MP4 conversions.
See https://www.fastly.com/documentation/reference/io/level/ for detailed information.
qualityOption<u32>
Request an output quality.
resize_filterOption<ResizeAlgorithm>
Specify which algorithm to use when resizing an image.
saturationOption<i32>
Adjust image saturation.
widthOption<PixelsOrPercentage>
Adjusts image width.
Methods
from_regionView source
Create ImageOptimizerOptions for the specified region. It is recommended to pick a region closest to your origin that serves images.
See
Request::set_image_optimizer for example usage.
Parameters
- region: ImageOptimizerRegion
Returns
Trait implementations
impl Clone for ImageOptimizerOptions
cloneView source
fn clone(&self) -> ImageOptimizerOptions
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for ImageOptimizerOptions
fmtView source
Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
impl Default for ImageOptimizerOptions
defaultView source
fn default() -> ImageOptimizerOptions
Returns
impl Serialize for ImageOptimizerOptions
serializeView source
Parameters
- self: &Self
- __serializer: __S
Returns