ListPage
pub struct ListPage { /* private fields */ }
A page from a KV Store List operation.
Methods
into_keysView source
Consumes the page, and returns a
Vec<String> of its listed keys.
Parameters
- self: Self
Returns
Vec<String>
keysView source
fn keys(&self) -> &[String]
Returns a slice of the listed keys in the current page.
Parameters
- self: &Self
Returns
&[String]
limitView source
fn limit(&self) -> u32
Returns a
u32 of the List operation's
limit
Parameters
- self: &Self
Returns
u32
modeView source
Returns the
ListMode of the List operation
Parameters
- self: &Self
Returns
next_cursorView source
Returns an
Option<String> of the List operation's
next_cursor
Parameters
- self: &Self
Returns
Option<String>
prefixView source
Returns an
Option<&str> of the List operation's
prefix
Parameters
- self: &Self
Returns
Option<&str>
Trait implementations
impl Clone for ListPage
cloneView source
fn clone(&self) -> ListPage
Parameters
- self: &Self
Returns
impl Debug for ListPage
fmtView source
Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Deserialize for ListPage
deserializeView source
Parameters
- __deserializer: __D
Returns
_serde::__private228::Result<Self, __D::Error>