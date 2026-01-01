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ListPage

docs.rs
Structin kv_storefastly 0.13.1View source
pub struct ListPage { /* private fields */ }

A page from a KV Store List operation.

Methods

into_keys

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fn into_keys(self) -> Vec<String>

Consumes the page, and returns a Vec<String> of its listed keys.

Parameters

self: Self

Returns

Vec<String>

keys

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fn keys(&self) -> &[String]

Returns a slice of the listed keys in the current page.

Parameters

self: &Self

Returns

&[String]

limit

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fn limit(&self) -> u32

Returns a u32 of the List operation's limit

Parameters

self: &Self

Returns

u32

mode

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fn mode(&self) -> ListMode

Returns the ListMode of the List operation

Parameters

self: &Self

Returns

ListMode

next_cursor

View source
fn next_cursor(&self) -> Option<String>

Returns an Option<String> of the List operation's next_cursor

Parameters

self: &Self

Returns

Option<String>

prefix

View source
fn prefix(&self) -> Option<&str>

Returns an Option<&str> of the List operation's prefix

Parameters

self: &Self

Returns

Option<&str>

Trait implementations

impl Clone for ListPage

clone

View source
fn clone(&self) -> ListPage

Parameters

self: &Self

Returns

ListPage

impl Debug for ListPage

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Deserialize for ListPage

deserialize

View source
fn deserialize<__D>(__deserializer: __D) -> Result<Self, __D::Error>
where
    __D: Deserializer<'de>,

Parameters

__deserializer: __D

Returns

_serde::__private228::Result<Self, __D::Error>

Auto trait implementations

Blanket implementations

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