mime
fastly::mime
Media types (also known as Multipurpose Internet Mail Extensions or MIME types).
This module re-exports the
mime crate for convenient use in Compute
programs. See the
mime documentation and MDN for details.
Structs
|FromStrError
|An error when parsing a
Mime from a string.
|Mime
|A parsed mime or media type.
|MimeIter
|An iterator of parsed mime
|Name
|A section of a
Mime.
|Params
|An iterator over the parameters of a MIME.
Constants
STARNameread-only
*
TEXTNameread-only
text
IMAGENameread-only
image
AUDIONameread-only
audio
VIDEONameread-only
video
APPLICATIONNameread-only
application
MULTIPARTNameread-only
multipart
MESSAGENameread-only
message
MODELNameread-only
model
FONTNameread-only
font
PLAINNameread-only
plain
HTMLNameread-only
html
XMLNameread-only
xml
JAVASCRIPTNameread-only
javascript
CSSNameread-only
css
CSVNameread-only
csv
EVENT_STREAMNameread-only
event-stream
VCARDNameread-only
vcard
JSONNameread-only
json
WWW_FORM_URLENCODEDNameread-only
x-www-form-urlencoded
MSGPACKNameread-only
msgpack
OCTET_STREAMNameread-only
octet-stream
WOFFNameread-only
woff
WOFF2Nameread-only
woff2
FORM_DATANameread-only
form-data
BMPNameread-only
bmp
GIFNameread-only
gif
JPEGNameread-only
jpeg
PNGNameread-only
png
SVGNameread-only
svg
BASICNameread-only
basic
MPEGNameread-only
mpeg
MP4Nameread-only
mp4
OGGNameread-only
ogg
CHARSETNameread-only
charset
BOUNDARYNameread-only
boundary
UTF_8Nameread-only
utf-8
STAR_STARMimeread-only
*/*
TEXT_STARMimeread-only
text/*
TEXT_PLAINMimeread-only
text/plain
TEXT_PLAIN_UTF_8Mimeread-only
text/plain; charset=utf-8
TEXT_HTMLMimeread-only
text/html
TEXT_HTML_UTF_8Mimeread-only
text/html; charset=utf-8
TEXT_CSSMimeread-only
text/css
TEXT_CSS_UTF_8Mimeread-only
text/css; charset=utf-8
TEXT_JAVASCRIPTMimeread-only
text/javascript
TEXT_XMLMimeread-only
text/xml
TEXT_EVENT_STREAMMimeread-only
text/event-stream
TEXT_CSVMimeread-only
text/csv
TEXT_CSV_UTF_8Mimeread-only
text/csv; charset=utf-8
TEXT_TAB_SEPARATED_VALUESMimeread-only
text/tab-separated-values
TEXT_TAB_SEPARATED_VALUES_UTF_8Mimeread-only
text/tab-separated-values; charset=utf-8
TEXT_VCARDMimeread-only
text/vcard
IMAGE_STARMimeread-only
image/*
IMAGE_JPEGMimeread-only
image/jpeg
IMAGE_GIFMimeread-only
image/gif
IMAGE_PNGMimeread-only
image/png
IMAGE_BMPMimeread-only
image/bmp
IMAGE_SVGMimeread-only
image/svg+xml
FONT_WOFFMimeread-only
font/woff
FONT_WOFF2Mimeread-only
font/woff2
APPLICATION_JSONMimeread-only
application/json
APPLICATION_JAVASCRIPTMimeread-only
application/javascript
APPLICATION_JAVASCRIPT_UTF_8Mimeread-only
application/javascript; charset=utf-8
APPLICATION_WWW_FORM_URLENCODEDMimeread-only
application/x-www-form-urlencoded
APPLICATION_OCTET_STREAMMimeread-only
application/octet-stream
APPLICATION_MSGPACKMimeread-only
application/msgpack
APPLICATION_PDFMimeread-only
application/pdf
MULTIPART_FORM_DATAMimeread-only
multipart/form-data