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mime

docs.rs
Modulefastly 0.13.1

fastly::mime

Media types (also known as Multipurpose Internet Mail Extensions or MIME types).

This module re-exports the mime crate for convenient use in Compute programs. See the mime documentation and MDN for details.

Structs

FromStrErrorAn error when parsing a Mime from a string.
MimeA parsed mime or media type.
MimeIterAn iterator of parsed mime
NameA section of a Mime.
ParamsAn iterator over the parameters of a MIME.

Constants

STAR

Nameread-only

*

TEXT

Nameread-only

text

IMAGE

Nameread-only

image

AUDIO

Nameread-only

audio

VIDEO

Nameread-only

video

APPLICATION

Nameread-only

application

MULTIPART

Nameread-only

multipart

MESSAGE

Nameread-only

message

MODEL

Nameread-only

model

FONT

Nameread-only

font

PLAIN

Nameread-only

plain

HTML

Nameread-only

html

XML

Nameread-only

xml

JAVASCRIPT

Nameread-only

javascript

CSS

Nameread-only

css

CSV

Nameread-only

csv

EVENT_STREAM

Nameread-only

event-stream

VCARD

Nameread-only

vcard

JSON

Nameread-only

json

WWW_FORM_URLENCODED

Nameread-only

x-www-form-urlencoded

MSGPACK

Nameread-only

msgpack

OCTET_STREAM

Nameread-only

octet-stream

PDF

Nameread-only

pdf

WOFF

Nameread-only

woff

WOFF2

Nameread-only

woff2

FORM_DATA

Nameread-only

form-data

BMP

Nameread-only

bmp

GIF

Nameread-only

gif

JPEG

Nameread-only

jpeg

PNG

Nameread-only

png

SVG

Nameread-only

svg

BASIC

Nameread-only

basic

MPEG

Nameread-only

mpeg

MP4

Nameread-only

mp4

OGG

Nameread-only

ogg

CHARSET

Nameread-only

charset

BOUNDARY

Nameread-only

boundary

UTF_8

Nameread-only

utf-8

STAR_STAR

Mimeread-only

*/*

TEXT_STAR

Mimeread-only

text/*

TEXT_PLAIN

Mimeread-only

text/plain

TEXT_PLAIN_UTF_8

Mimeread-only

text/plain; charset=utf-8

TEXT_HTML

Mimeread-only

text/html

TEXT_HTML_UTF_8

Mimeread-only

text/html; charset=utf-8

TEXT_CSS

Mimeread-only

text/css

TEXT_CSS_UTF_8

Mimeread-only

text/css; charset=utf-8

TEXT_JAVASCRIPT

Mimeread-only

text/javascript

TEXT_XML

Mimeread-only

text/xml

TEXT_EVENT_STREAM

Mimeread-only

text/event-stream

TEXT_CSV

Mimeread-only

text/csv

TEXT_CSV_UTF_8

Mimeread-only

text/csv; charset=utf-8

TEXT_TAB_SEPARATED_VALUES

Mimeread-only

text/tab-separated-values

TEXT_TAB_SEPARATED_VALUES_UTF_8

Mimeread-only

text/tab-separated-values; charset=utf-8

TEXT_VCARD

Mimeread-only

text/vcard

IMAGE_STAR

Mimeread-only

image/*

IMAGE_JPEG

Mimeread-only

image/jpeg

IMAGE_GIF

Mimeread-only

image/gif

IMAGE_PNG

Mimeread-only

image/png

IMAGE_BMP

Mimeread-only

image/bmp

IMAGE_SVG

Mimeread-only

image/svg+xml

FONT_WOFF

Mimeread-only

font/woff

FONT_WOFF2

Mimeread-only

font/woff2

APPLICATION_JSON

Mimeread-only

application/json

APPLICATION_JAVASCRIPT

Mimeread-only

application/javascript

APPLICATION_JAVASCRIPT_UTF_8

Mimeread-only

application/javascript; charset=utf-8

APPLICATION_WWW_FORM_URLENCODED

Mimeread-only

application/x-www-form-urlencoded

APPLICATION_OCTET_STREAM

Mimeread-only

application/octet-stream

APPLICATION_MSGPACK

Mimeread-only

application/msgpack

APPLICATION_PDF

Mimeread-only

application/pdf

MULTIPART_FORM_DATA

Mimeread-only

multipart/form-data

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