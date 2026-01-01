let mime = mime :: TEXT_PLAIN_UTF_8 ;

assert_eq! ( mime . get_param ( mime :: CHARSET ) , Some ( mime :: UTF_8 ) ) ;

assert_eq! ( mime . get_param ( "charset" ) . unwrap ( ) , "utf-8" ) ;

assert! ( mime . get_param ( "boundary" ) . is_none ( ) ) ;

let mime = "multipart/form-data; boundary=ABCDEFG" . parse :: < mime :: Mime > ( ) . unwrap ( ) ;