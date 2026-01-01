Mime
pub struct Mime { /* private fields */ }
A parsed mime or media type.
Methods
fn essence_str(&self) -> &str
Return a
&str of the Mime's "essence".
Parameters
- self: &Self
Returns
&str
Look up a parameter by name.
Example
let mime = mime::TEXT_PLAIN_UTF_8;assert_eq!(mime.get_param(mime::CHARSET), Some(mime::UTF_8));assert_eq!(mime.get_param("charset").unwrap(), "utf-8");assert!(mime.get_param("boundary").is_none());
let mime = "multipart/form-data; boundary=ABCDEFG".parse::<mime::Mime>().unwrap();assert_eq!(mime.get_param(mime::BOUNDARY).unwrap(), "ABCDEFG");
Parameters
- self: &Self
- attr: N
Returns
Returns an iterator over the parameters.
Parameters
- self: &Self
Returns
Get the subtype of this
Mime.
Example
let mime = mime::TEXT_PLAIN;assert_eq!(mime.subtype(), "plain");assert_eq!(mime.subtype(), mime::PLAIN);
Parameters
- self: &Self
Returns
Get an optional +suffix for this
Mime.
Example
let svg = "image/svg+xml".parse::<mime::Mime>().unwrap();assert_eq!(svg.suffix(), Some(mime::XML));assert_eq!(svg.suffix().unwrap(), "xml");
assert!(mime::TEXT_PLAIN.suffix().is_none());
Parameters
- self: &Self
Returns
Get the top level media type for this
Mime.
Example
let mime = mime::TEXT_PLAIN;assert_eq!(mime.type_(), "text");assert_eq!(mime.type_(), mime::TEXT);
Parameters
- self: &Self
Returns
Trait implementations
impl AsRef<str> for Mime
as_ref
fn as_ref(&self) -> &str
Parameters
- self: &Self
Returns
&str
impl Debug for Mime
impl Display for Mime
impl FromStr for Mime
impl Hash for Mime
hash
fn hash<T: Hasher>(&self, hasher: &mut T)
Parameters
- self: &Self
- hasher: &mut T
impl Ord for Mime
impl PartialEq for Mime
eq
fn eq(&self, other: &Mime) -> bool
Parameters
- self: &Self
- other: &Mime
Returns
bool
impl PartialEq<&str> for Mime
eq
fn eq(&self, s: &&'a str) -> bool
Parameters
- self: &Self
- s: &&str
Returns
bool