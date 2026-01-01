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Mime

docs.rs
Structin mimefastly 0.13.1
pub struct Mime { /* private fields */ }

A parsed mime or media type.

Methods

essence_str

fn essence_str(&self) -> &str

Return a &str of the Mime's "essence".

Parameters

self: &Self

Returns

&str

get_param

fn get_param<'a, N>(&'a self, attr: N) -> Option<Name<'a>>
where
    N: PartialEq<Name<'a>>,

Look up a parameter by name.

Example

let mime = mime::TEXT_PLAIN_UTF_8;
assert_eq!(mime.get_param(mime::CHARSET), Some(mime::UTF_8));
assert_eq!(mime.get_param("charset").unwrap(), "utf-8");
assert!(mime.get_param("boundary").is_none());


let mime = "multipart/form-data; boundary=ABCDEFG".parse::<mime::Mime>().unwrap();
assert_eq!(mime.get_param(mime::BOUNDARY).unwrap(), "ABCDEFG");

Parameters

self: &Self
attr: N

Returns

Option<Name>

params

fn params<'a>(&'a self) -> Params<'a>

Returns an iterator over the parameters.

Parameters

self: &Self

Returns

Params

subtype

fn subtype(&self) -> Name<'_>

Get the subtype of this Mime.

Example

let mime = mime::TEXT_PLAIN;
assert_eq!(mime.subtype(), "plain");
assert_eq!(mime.subtype(), mime::PLAIN);

Parameters

self: &Self

Returns

Name

suffix

fn suffix(&self) -> Option<Name<'_>>

Get an optional +suffix for this Mime.

Example

let svg = "image/svg+xml".parse::<mime::Mime>().unwrap();
assert_eq!(svg.suffix(), Some(mime::XML));
assert_eq!(svg.suffix().unwrap(), "xml");




assert!(mime::TEXT_PLAIN.suffix().is_none());

Parameters

self: &Self

Returns

Option<Name>

type_

fn type_(&self) -> Name<'_>

Get the top level media type for this Mime.

Example

let mime = mime::TEXT_PLAIN;
assert_eq!(mime.type_(), "text");
assert_eq!(mime.type_(), mime::TEXT);

Parameters

self: &Self

Returns

Name

Trait implementations

impl AsRef<str> for Mime

as_ref

fn as_ref(&self) -> &str

Parameters

self: &Self

Returns

&str

impl Clone for Mime

clone

fn clone(&self) -> Mime

Parameters

self: &Self

Returns

Mime

impl Debug for Mime

fmt

fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut fmt::Formatter

Returns

fmt::Result

impl Display for Mime

fmt

fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut fmt::Formatter

Returns

fmt::Result

impl FromStr for Mime

from_str

fn from_str(s: &str) -> Result<Mime, Self::Err>

Parameters

s: &str

Returns

Result<Mime, Self::Err>

impl Hash for Mime

hash

fn hash<T: Hasher>(&self, hasher: &mut T)

Parameters

self: &Self
hasher: &mut T

impl Ord for Mime

cmp

fn cmp(&self, other: &Mime) -> Ordering

Parameters

self: &Self
other: &Mime

Returns

Ordering

impl PartialEq for Mime

eq

fn eq(&self, other: &Mime) -> bool

Parameters

self: &Self
other: &Mime

Returns

bool

impl PartialEq<&str> for Mime

eq

fn eq(&self, s: &&'a str) -> bool

Parameters

self: &Self
s: &&str

Returns

bool

impl PartialOrd for Mime

partial_cmp

fn partial_cmp(&self, other: &Mime) -> Option<Ordering>

Parameters

self: &Self
other: &Mime

Returns

Option<Ordering>

Auto trait implementations

Blanket implementations

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