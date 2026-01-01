  1. Home
  2. Reference documentation
  3. Compute
  4. Language SDKs
  5. Rust
  6. fastly
  7. security

InspectError

docs.rs
Enumin securityfastly 0.13.1View source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#[non_exhaustive]
pub enum InspectError {
    DeserializeError(Error),
    InvalidBytes(Utf8Error, Vec<u8>),
    InvalidConfig,
    NoVerdict,
    RequestError(FastlyStatus),
    BufferSizeError(usize),
}

Errors that may occur when interacting with Security.

Variants

DeserializeError

Failed to deserialize the JSON returned by Security.

0: serde_json::Error

InvalidBytes

The response to the inspection request contained invalid UTF-8.

0: std::str::Utf8Error

1: Vec<u8>

InvalidConfig

InspectConfig contained an invalid configuration.

NoVerdict

Successfully sent the inspection request to Security, but failed to get back any verdict.

RequestError

Failed to send an inspection request to the security module.

0: crate::abi::FastlyStatus

BufferSizeError

BufferSizeError

0: usize

Trait implementations

impl Debug for InspectError

fmt

View source
fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Display for InspectError

fmt

View source
fn fmt(&self, __formatter: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
__formatter: &mut ::core::fmt::Formatter

Returns

::core::fmt::Result

Auto trait implementations

Blanket implementations

Fastly
© Fastly 2026