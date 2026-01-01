InspectError
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#[non_exhaustive]pub enum InspectError { DeserializeError(Error), InvalidBytes(Utf8Error, Vec<u8>), InvalidConfig, NoVerdict, RequestError(FastlyStatus), BufferSizeError(usize),}
Errors that may occur when interacting with Security.
Variants
Failed to deserialize the JSON returned by Security.
0: serde_json::Error
The response to the inspection request contained invalid UTF-8.
0: std::str::Utf8Error
1: Vec<u8>
InspectConfig contained an invalid configuration.
Failed to send an inspection request to the security module.
0: crate::abi::FastlyStatus
Trait implementations
impl Debug for InspectError
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Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Display for InspectError
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Parameters
- self: &Self
- __formatter: &mut ::core::fmt::Formatter
Returns
::core::fmt::Result