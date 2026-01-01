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InspectVerdict

docs.rs
Enumin securityfastly 0.13.1View source
pub enum InspectVerdict {
    Allow,
    Block,
    Unauthorized,
    Other(String),
}

The outcome of inspecting a Request with Security.

Variants

Allow

Security indicated that this request is allowed.

Block

Security indicated that this request should be blocked.

Unauthorized

Security indicated that this service is not authorized to inspect a request.

Other

Security returned an unrecognized verdict.

This variant exists to allow for the possibility of future additions, but should normally not be seen.

0: String

Trait implementations

impl Debug for InspectVerdict

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Deserialize for InspectVerdict

deserialize

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fn deserialize<D>(deserializer: D) -> Result<Self, D::Error>
where
    D: Deserializer<'de>,

Parameters

deserializer: D

Returns

Result<Self, D::Error>

impl FromStr for InspectVerdict

from_str

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fn from_str(input: &str) -> Result<Self, Self::Err>

Parameters

input: &str

Returns

Result<Self, Self::Err>

Auto trait implementations

Blanket implementations

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