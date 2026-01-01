InspectVerdict
pub enum InspectVerdict { Allow, Block, Unauthorized, Other(String),}
The outcome of inspecting a
Request with Security.
Variants
Security returned an unrecognized verdict.
This variant exists to allow for the possibility of future additions, but should normally not be seen.
0: String
Trait implementations
impl Debug for InspectVerdict
fmtView source
Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Deserialize for InspectVerdict
deserializeView source
Parameters
- deserializer: D
Returns
Result<Self, D::Error>
impl FromStr for InspectVerdict
from_strView source
Parameters
- input: &str
Returns
Result<Self, Self::Err>