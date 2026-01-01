InspectResponse
pub struct InspectResponse { /* private fields */ }
Results of asking Security to inspect a
Request.
Methods
decision_msView source
How long Security spent determining its verdict.
Parameters
- self: &Self
Returns
into_redirectView source
Convert a redirect URI returned by Security into a Response.
Parameters
- self: Self
Returns
is_redirectView source
fn is_redirect(&self) -> bool
A redirect URI returned by Security.
Parameters
- self: &Self
Returns
bool
redirect_urlView source
A redirect URL returned from Security.
Parameters
- self: &Self
Returns
Option<&str>
statusView source
fn status(&self) -> i16
Security status code.
Parameters
- self: &Self
Returns
i16
tagsView source
Tags returned by Security.
Parameters
- self: &Self
Returns
Vec<&str>
verdictView source
Get Security's verdict on how to handle this request.
Parameters
- self: &Self
Returns
Trait implementations
impl Debug for InspectResponse
fmtView source
Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Deserialize for InspectResponse
deserializeView source
Parameters
- __deserializer: __D
Returns
_serde::__private228::Result<Self, __D::Error>