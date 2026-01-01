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InspectResponse

docs.rs
Structin securityfastly 0.13.1View source
pub struct InspectResponse { /* private fields */ }

Results of asking Security to inspect a Request.

Methods

decision_ms

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fn decision_ms(&self) -> Duration

How long Security spent determining its verdict.

Parameters

self: &Self

Returns

Duration

into_redirect

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fn into_redirect(self) -> Option<Response>

Convert a redirect URI returned by Security into a Response.

Parameters

self: Self

Returns

Option<Response>

is_redirect

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fn is_redirect(&self) -> bool

A redirect URI returned by Security.

Parameters

self: &Self

Returns

bool

redirect_url

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fn redirect_url(&self) -> Option<&str>

A redirect URL returned from Security.

Parameters

self: &Self

Returns

Option<&str>

status

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fn status(&self) -> i16

Security status code.

Parameters

self: &Self

Returns

i16

tags

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fn tags(&self) -> Vec<&str>

Tags returned by Security.

Parameters

self: &Self

Returns

Vec<&str>

verdict

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fn verdict(&self) -> &InspectVerdict

Get Security's verdict on how to handle this request.

Parameters

self: &Self

Returns

&InspectVerdict

Trait implementations

impl Debug for InspectResponse

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Deserialize for InspectResponse

deserialize

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fn deserialize<__D>(__deserializer: __D) -> Result<Self, __D::Error>
where
    __D: Deserializer<'de>,

Parameters

__deserializer: __D

Returns

_serde::__private228::Result<Self, __D::Error>

Auto trait implementations

Blanket implementations

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