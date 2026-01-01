Logger
pub struct Logger { /* private fields */ }
An implementation of the
log::Log trait for Fastly Compute.
Create and initialize a
Logger by using the builder returned by
Logger::builder().
Methods
builderView source
Get a new
Builder.
Returns
Trait implementations
impl Debug for Logger
fmtView source
Parameters
- self: &Self
- f: &mut $crate::fmt::Formatter
Returns
$crate::fmt::Result
impl Log for Logger
enabledView source
Parameters
- self: &Self
- metadata: &Metadata
Returns
bool
flushView source
fn flush(&self)
Parameters
- self: &Self
logView source
Parameters
- self: &Self
- record: &Record