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Logger

docs.rs
Structin log_fastlylog-fastly 0.13.1View source
pub struct Logger { /* private fields */ }

An implementation of the log::Log trait for Fastly Compute.

Create and initialize a Logger by using the builder returned by Logger::builder().

Methods

builder

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fn builder() -> Builder

Get a new Builder.

Returns

Builder

Trait implementations

impl Debug for Logger

fmt

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fn fmt(&self, f: &mut Formatter<'_>) -> Result

Parameters

self: &Self
f: &mut $crate::fmt::Formatter

Returns

$crate::fmt::Result

impl Log for Logger

enabled

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fn enabled(&self, metadata: &Metadata<'_>) -> bool

Parameters

self: &Self
metadata: &Metadata

Returns

bool

flush

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fn flush(&self)

Parameters

self: &Self

log

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fn log(&self, record: &Record<'_>)

Parameters

self: &Self
record: &Record

Auto trait implementations

Blanket implementations

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