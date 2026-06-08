Alisha Stull est ingénieure partenaire chez Google Cloud, où elle dirige les collaborations techniques visant à favoriser la transformation numérique. Elle se spécialise dans l’accompagnement des entreprises à l’adoption complexe du cloud et l’intégration de l’IA, en se concentrant sur une infrastructure évolutive et axée sur la valeur. Alisha aide les entreprises en matière d’assistance technique, d’augmentation des revenus de co-vente via GCP Marketplace et de co-innovation avec des partenaires ISV stratégiques.

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