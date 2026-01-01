Politique d’utilisation acceptable et signalement d’une violation.

I. introduction

La politique d’utilisation acceptable décrite dans la section II (la "PUA") définit les lignes directrices pour les utilisateurs des services de Fastly. Dans le cadre de notre politique, nous publions toute modification apportée à la PUA sur cette page et fournissons un avis indiquant que la PUA a été mise à jour sur https://docs.fastly.com/changes/.

La PUA a été révisée pour la dernière fois le 20 mai 2016 et entrera en vigueur le 19 juin 2016.

Toute personne peut signaler une violation de la PUA en suivant les instructions de la section III.

Les conditions de service en vigueur de Fastly sont consultables sur https://www.fastly.com/terms. La documentation relative aux services de Fastly est consultable sur https://docs.fastly.com. Les abonnés de Fastly sont tenus d’utiliser les services de Fastly conformément au contrat d’abonnement qu’ils ont conclu avec Fastly, à la documentation de Fastly et à la PUA.

II. Politique d’utilisation acceptable

Les services de Fastly ne doivent pas être utilisés par toute personne ou entité :

d’une quelconque manière qui violerait toute loi ou réglementation fédérale, étatique, locale ou internationale ; à des fins frauduleuses ; à des fins d’exploiter, de nuire à des mineurs ou de tenter de les exploiter ou de leur nuire de quelque manière que ce soit, y compris en les exposant à des contenus inappropriés ou en leur demandant des informations personnelles identifiables ; pour stocker, publier, afficher ou transmettre des contenus obscènes, diffamatoires, contrefaisants, calomnieux, harcelants, abusifs, menaçants ou autrement illégaux ou délictuels ; pour stocker ou transmettre des contenus en violation des droits à la confidentialité de tiers ; pour envoyer des messages ou publications non sollicités, y compris des annonces publicitaires ou d’information en masse et du "spam" ; pour compromettre ou tenter de compromettre la sécurité de tout réseau, système, serveur ou compte de Fastly ou d’une tierce partie ; pour se faire passer ou tenter de se faire passer pour Fastly, un employé de Fastly, un autre abonné ou utilisateur, ou toute autre personne ou entité ; ou d’une quelconque manière qui limite ou empêche l’utilisation ou la jouissance par toute personne des services de Fastly ou qui, tel que déterminé par Fastly, peut nuire à Fastly ou aux utilisateurs des services de Fastly, ou les exposer à une responsabilité.

III. Signaler une violation de la PUA

En tant que fournisseur de services de mise en cache, le stockage et la suppression du contenu du cache par les services de Fastly s’effectuent automatiquement en fonction des actions de nos abonnés.

Les signalements d’une violation de la PUA décrite dans la section II par le contenu de nos abonnés qui sont adressés à Fastly doivent :

être envoyé à abuse@fastly.com ou envoyé par courrier à l’adresse suivante :

À l’attention de : Abuse Fastly, Inc.

Case postale Box 78266

San Francisco, CA 94107, États-Unis ; identifier le(s) localisateur(s) de ressources uniforme(s) (URL) exact(s) hébergeant le contenu en violation de la PUA ; documentez les efforts que vous avez faits pour contacter l’abonné directement ; être rédigé en anglais ; et fournir une adresse e-mail pour permettre à notre abonné de vous contacter.

Nous transmettrons rapidement ce signalement à l’abonné concerné.



IV. Digital Millennium Copyright Act (« DMCA ») des États-Unis et règlement sur les services numériques européen (« DSA »)

Les informations relatives à notre conformité au DMCA et à l’Accélération dynamique de site, ainsi qu’à la manière de soumettre des signalements DMCA et Accélération dynamique de site, sont disponibles à l’adresse https://www.fastly.com/dmca-dsa.