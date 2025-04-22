Fastly pour l'IA

Les charges de travail d'IA peuvent être considérablement plus lentes que le traitement d'éléments qui ne sont pas des LLM. Vos utilisateurs voient la différence entre quelques dizaines de millisecondes et plusieurs secondes et, dans le cas de plusieurs milliers de requêtes, vos serveurs la voient aussi. La mise en cache sémantique cartographie les requêtes en concepts sous forme de vecteurs, mettant en cache les réponses quelle que soit la façon dont la question est posée. Il s'agit d'une bonne pratique recommandée par les principaux fournisseurs de LLM. AI Accelerator simplifie cette tâche.