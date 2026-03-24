Fastly reconnu comme un leader dans le rapport Forrester Wave™ 2026 pour les plateformes de développement en périphérie
Fastly figure parmi les leaders du rapport Forrester Wave™ 2026 sur les plateformes de développement en périphérie, avec un score de 5/5 pour ses performances et l'expérience des développeurs. Lire le rapport.
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Tous les articles du blog
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Fastly reconnu comme un leader dans le rapport Forrester Wave™ 2026 pour les plateformes de développement en périphérie
Fastly figure parmi les leaders du rapport Forrester Wave™ 2026 sur les plateformes de développement en périphérie, avec un score de 5/5 pour ses performances et l'expérience des développeurs. Lire le rapport.
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L'Europe sous pression
Votre infrastructure est-elle résiliente ? Utilisez notre liste de contrôle en 3 étapes pour gérer les risques cybernétiques géopolitiques, assurer la conformité au RGPD et aborder la souveraineté des données européennes.
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Domaines, réimaginés : plus rapides, plus sûrs et entièrement indépendants de la configuration du service
Gestion des nouveaux domaines de Fastly : Les domaines sont indépendants de la configuration du service, réduisant ainsi le risque de déploiement. Opérez plus rapidement et en toute sécurité à l'échelle.
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Les agents d’IA sur Fastly Compute : entre fonctionnement et gage de sécurité
Découvrez comment exécuter des agents d’IA sur Fastly Compute, en tirant parti de la périphérie pour obtenir une faible latence et des bacs à sable WebAssembly pour une vitesse et une sécurité de niveau entreprise.
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Les attaques DDoS en décembre 2025
Découvrez comment les attaques sophistiquées de couche 7 et DDoS réseau ont évolué en décembre 2025 et apprenez-en plus sur l’attaque la plus importante de l’année et les stratégies d’atténuation.
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API Security Features
Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation.
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Attaques par bourrage d'identifiants vs. attaques par force brute. Quelle est la différence ?
Découvrez la différence entre le bourrage d’identifiants et les attaques par force brute, leur fonctionnement et les meilleures pratiques pour empêcher le piratage de comptes et les accès non autorisés.
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React2Shell (suite) : ce qu’il faut savoir et faire à propos des deux dernières vulnérabilités CVE
Dans la foulée des vulnérabilités CVE de criticité élevée React2Shell, deux nouvelles vulnérabilités CVE exploitant des composants similaires de Next.js et React ont été annoncées le 11 décembre. En savoir plus sur ces nouvelles CVE
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La protection proactive de Fastly contre React2Shell, les vulnérabilités critiques React RCE CVE-2025-55182 et CVE-2025-66478
Protégez vos applications contre les bogues critiques React RCE (CVE-2025-55182/66478). Le correctif virtuel NGWAF de Fastly offre une défense proactive.
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Comment Fastly et Yottaa transforment les performances des sites avec des Early Hints
Early Hints for Compute est désormais généralement disponible, améliorant considérablement les performances des sites web et l'expérience utilisateur en préchargeant les ressources essentielles.
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Atténuer les attaques DDoS plus rapidement et avec encore plus de précision
"Découvrez comment la mise à jour du moteur de menaces adaptatif de Fastly pour la DDoS Protection améliore la précision de l'atténuation et réduit le temps moyen d'atténuation de 72 % pendant les fêtes."
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Pannes, attaques et besoin de résilience
Les pannes du cloud sont un rappel brutal de la fragilité de notre économie numérique. Découvrez comment Fastly a atténué un basculement de trafic majeur et des attaques DDoS simultanées sans aucune interruption.
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Wikipédia demande aux entreprises d’AI d’« arrêter de scraper »
Wikipedia sévit contre le scraping par l'AI, invoquant la surcharge des serveurs et la perte de trafic. Découvrez pourquoi les éditeurs ripostent et se tournent vers le Bot Management.
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La nouvelle liste du Top 10 de l’OWASP 2025 : ce qui a changé et ce que vous devez savoir
La liste du Top 10 de l’OWASP 2025 est arrivée ! Découvrez ce qui a changé, les deux nouvelles catégories, et comment sécuriser vos applications contre les menaces émergentes.
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Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute
Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande.
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Optimisation des performances web : décryptage des paramètres par défaut de la compression intelligente de Fastly
Optimisez les performances web avec les paramètres de compression intelligents de Fastly. Découvrez comment Gzip et Brotli réduisent la taille des charges utiles, diminuent les coûts et accélèrent votre site.
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Résilience par conception : leçons de préparation au multicloud
Restez en ligne quand cela compte le plus. Découvrez comment les stratégies multicloud et de périphérie de Fastly protègent contre les pannes, en maintenant vos systèmes rapides et fiables.
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Réécriture HTML avec le SDK JavaScript de Fastly
Améliorez les performances web avec le SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utilisez la nouvelle fonctionnalité de réécriture HTML streaming pour personnaliser, mettre en cache et transformer les pages plus rapidement et plus efficacement.
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Augmenter l'accessibilité des Managed Security Service
Rendez accessible une protection de classe mondiale. La nouvelle Managed Security Professional de Fastly livre une défense experte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos applications et API les plus critiques.
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Votre catalogue d'API vient d'être mis à jour
Découvrez, surveillez et sécurisez vos API grâce à Fastly API Discovery. Obtenez une visibilité instantanée, réduisez le bruit et assurez la sécurité et la conformité de vos API.