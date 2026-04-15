Diffuser une finale de Coupe du monde résiliente
Comment diffuser la Coupe du monde pour environ 1,8 milliard de fans ? Découvrez-en plus sur les informations de Fastly sur le trafic, les pics de spectateurs pendant les prolongations et les stratégies de lutte contre le piratage en temps réel.
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Diffuser une finale de Coupe du monde résiliente
Comment diffuser la Coupe du monde pour environ 1,8 milliard de fans ? Découvrez-en plus sur les informations de Fastly sur le trafic, les pics de spectateurs pendant les prolongations et les stratégies de lutte contre le piratage en temps réel.
MoQ en tête de course
Qu'ont en commun la Formule 1, les drones et le streaming en direct ? Dans cet article invité, Luke Curley, co-créateur de MoQ, explique comment Media over QUIC transforme la distribution de médias à faible latence.
Optimiser Compute pour les systèmes agentiques grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes
Optimisez les requêtes back-end de longue durée grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes de Fastly dans notre SDK Rust, augmentant ainsi le débit pour les agents d'IA et les charges de travail complexes.
Comment protéger votre serveur MCP avec Fastly
Protégez votre infrastructure d'IA avec Fastly. Découvrez comment notre architecture de sécurité de serveur MCP atténue les menaces OWASP et spécifiques à l'IA tout en maintenant les performances en périphérie.
Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie
Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie, recevant la note de 4,8/5 d’après les avis des utilisateurs.
État des paiements : commerce agentique, paiements et périphérie
Découvrez l'essor du commerce agentique, les protocoles de paiement par IA émergents et pourquoi la périphérie devient le point de contrôle des transactions sécurisées pilotées par l'IA.
Le bourrage d’identifiants : le boss final pour les plateformes de jeu
Le bourrage d’identifiants menace la confiance des joueurs et les revenus liés aux jeux vidéo. Découvrez comment bloquer les attaques de piratage de compte en périphérie sans perturber l’expérience de jeu.
Six erreurs courantes du streaming en direct (et comment les éviter)
Après des années à accompagner certains des plus grands événements de streaming en direct au monde, nous avons vu les mêmes erreurs se reproduire encore et encore. Voici comment les éviter.
Comment Fastly et Skyfire appuient le commerce agentique de confiance en périphérie
Découvrez comment Fastly et Skyfire aident les entreprises à vérifier les agents d'IA, à autoriser les paiements et à appliquer un accès de confiance en périphérie.
Le trafic IA a augmenté 6,5 fois plus vite que le trafic humain cette année
Les données de Fastly montrent que le trafic IA a augmenté de 30 % de janvier à mai 2026, les systèmes autonomes représentant près de la moitié des requêtes Internet et remodelant l'infrastructure web.
SDK Python bêta : comment le langage de l'IA fonctionne plus rapidement et en toute sécurité avec Fastly
Déployez votre code Python et vos agents d'IA en périphérie grâce à la version bêta du SDK Python de Fastly. Bénéficiez d'une vitesse et d'une sécurité maximales et d'une compatibilité CPython standard.
Offrez aux agents IA le Markdown qu’ils veulent vraiment
Les IA préfèrent le Markdown au HTML. Découvrez comment utiliser Fastly Compute pour fournir du contenu Markdown optimisé et mis en cache à des agents IA sans modifier votre serveur d’origine.
L’absence de contrôle compromet le leadership en matière de sécurité
Les RSSI sont responsables des violations de données sans bénéficier d’un contrôle accru sur les systèmes et les décisions. Marshall Erwin explique pourquoi l’IA creuse le fossé entre la responsabilité, la visibilité et la mise en œuvre des mesures.
Fastly rejoint l’Agentic AI Foundation (AAIF) pour guider l’interopérabilité de l’IA en périphérie
Fastly rejoint l’AAIF pour façonner des normes ouvertes d’interopérabilité pour l’IA en périphérie. Exécutez des sous-tâches agentiques en moins d’une milliseconde et en toute sécurité grâce à notre serveur MCP.
Le secteur de l’édition à l’ère de l’IA : pourquoi la stratégie des bots est désormais une stratégie commerciale
Près de la moitié du trafic internet est désormais constituée de bots. Découvrez comment l’IA oblige les éditeurs à repenser le trafic, la visibilité et l’avenir de leur activité.
Les mauvaises performances freinent la croissance SaaS/PaaS : pourquoi votre CDN compte
Boostez les performances SaaS et PaaS avec le bon CDN. Découvrez comment améliorer la vitesse, la sécurité et la scalabilité tout en soutenant la croissance axée sur le produit avec Fastly.
Mythe ou merveille : Claude Mythos et ce que cela signifie pour la sécurité
Apprenez-en plus sur l’annonce Claude Mythos IA et sa véritable signification pour la sécurité. Découvrez pourquoi la protection de durée d’exécution est désormais essentielle contre la découverte de vulnérabilités à la vitesse des machines.
S'adapter à l'ère de l'IA
Arrêtez les bots malveillants et contrôlez les bots d’indexation d’IA pour empêcher le scraping de votre propriété intellectuelle. ContentGuard de Fastly vous offre le contrôle et la visibilité nécessaires à l’ère de l’IA.
Près de la moitié du web n’est pas humaine : dans le Threat Insights Report de Fastly
Le Threat Insights Report de Fastly révèle que 49 % du trafic web est constitué de bots, dont 99 % sont indésirables. Découvrez comment faire évoluer votre stratégie relative aux bots pour gérer la sécurité et les coûts.
Protocole Media over QUIC : le streaming peut-il enfin avoir à la fois de l’échelle et une faible latence ?
Le protocole Media over QUIC (MoQ) vise à unifier la faible latence et l’échelle en diffusant en temps réel via QUIC et en remplaçant les segments par un modèle de distribution plus efficace.