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Les agents d’IA sur Fastly Compute : entre fonctionnement et gage de sécurité Kay Sawada Découvrez comment exécuter des agents d’IA sur Fastly Compute, en tirant parti de la périphérie pour obtenir une faible latence et des bacs à sable WebAssembly pour une vitesse et une sécurité de niveau entreprise. 28 janvier 2026

Les attaques DDoS en décembre 2025 Liam Mayron, David King, 1 de plus Découvrez comment les attaques sophistiquées de couche 7 et DDoS réseau ont évolué en décembre 2025 et apprenez-en plus sur l’attaque la plus importante de l’année et les stratégies d’atténuation. 22 janvier 2026

API Security Features Natalie Griffeth Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation. 08 janvier 2026

Attaques par bourrage d'identifiants vs. attaques par force brute. Quelle est la différence ? Natalie Griffeth Découvrez la différence entre le bourrage d’identifiants et les attaques par force brute, leur fonctionnement et les meilleures pratiques pour empêcher le piratage de comptes et les accès non autorisés. 01 janvier 2026

React2Shell (suite) : ce qu’il faut savoir et faire à propos des deux dernières vulnérabilités CVE Équipe de recherche en sécurité Fastly Dans la foulée des vulnérabilités CVE de criticité élevée React2Shell, deux nouvelles vulnérabilités CVE exploitant des composants similaires de Next.js et React ont été annoncées le 11 décembre. En savoir plus sur ces nouvelles CVE 11 décembre 2025

La protection proactive de Fastly contre React2Shell, les vulnérabilités critiques React RCE CVE-2025-55182 et CVE-2025-66478 Kelly Shortridge Protégez vos applications contre les bogues critiques React RCE (CVE-2025-55182/66478). Le correctif virtuel NGWAF de Fastly offre une défense proactive. 08 décembre 2025

Comment Fastly et Yottaa transforment les performances des sites avec des Early Hints Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute est désormais généralement disponible, améliorant considérablement les performances des sites web et l'expérience utilisateur en préchargeant les ressources essentielles. 25 novembre 2025

Atténuer les attaques DDoS plus rapidement et avec encore plus de précision Liam Mayron, David King "Découvrez comment la mise à jour du moteur de menaces adaptatif de Fastly pour la DDoS Protection améliore la précision de l'atténuation et réduit le temps moyen d'atténuation de 72 % pendant les fêtes." 20 novembre 2025

Pannes, attaques et besoin de résilience Austin Spires Les pannes du cloud sont un rappel brutal de la fragilité de notre économie numérique. Découvrez comment Fastly a atténué un basculement de trafic majeur et des attaques DDoS simultanées sans aucune interruption. 19 novembre 2025

Wikipédia demande aux entreprises d’AI d’« arrêter de scraper » Natalie Griffeth Wikipedia sévit contre le scraping par l'AI, invoquant la surcharge des serveurs et la perte de trafic. Découvrez pourquoi les éditeurs ripostent et se tournent vers le Bot Management. 14 novembre 2025

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Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, 1 de plus Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande. 05 novembre 2025

Optimisation des performances web : décryptage des paramètres par défaut de la compression intelligente de Fastly Stephen Stierer, Anjan Srinivas Optimisez les performances web avec les paramètres de compression intelligents de Fastly. Découvrez comment Gzip et Brotli réduisent la taille des charges utiles, diminuent les coûts et accélèrent votre site. 03 novembre 2025

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Augmenter l'accessibilité des Managed Security Service Cody Arnold Rendez accessible une protection de classe mondiale. La nouvelle Managed Security Professional de Fastly livre une défense experte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos applications et API les plus critiques. 28 octobre 2025