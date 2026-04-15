Diffuser une finale de Coupe du monde résiliente Austin Spires, John Agger Comment diffuser la Coupe du monde pour environ 1,8 milliard de fans ? Découvrez-en plus sur les informations de Fastly sur le trafic, les pics de spectateurs pendant les prolongations et les stratégies de lutte contre le piratage en temps réel. 20 juillet 2026

MoQ en tête de course Luke Curley Qu'ont en commun la Formule 1, les drones et le streaming en direct ? Dans cet article invité, Luke Curley, co-créateur de MoQ, explique comment Media over QUIC transforme la distribution de médias à faible latence. 14 juillet 2026

Optimiser Compute pour les systèmes agentiques grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes Ulyssa Mello Optimisez les requêtes back-end de longue durée grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes de Fastly dans notre SDK Rust, augmentant ainsi le débit pour les agents d'IA et les charges de travail complexes. 13 juillet 2026

Comment protéger votre serveur MCP avec Fastly Ameet Bharwani, David King Protégez votre infrastructure d'IA avec Fastly. Découvrez comment notre architecture de sécurité de serveur MCP atténue les menaces OWASP et spécifiques à l'IA tout en maintenant les performances en périphérie. 09 juillet 2026

Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie Kim Ogletree Fastly a décroché le titre de Customers’ Choice dans le rapport Gartner® Peer Insights™ dédié aux plateformes de distribution en périphérie, recevant la note de 4,8/5 d’après les avis des utilisateurs. 07 juillet 2026

État des paiements : commerce agentique, paiements et périphérie Shaun Flagg Découvrez l'essor du commerce agentique, les protocoles de paiement par IA émergents et pourquoi la périphérie devient le point de contrôle des transactions sécurisées pilotées par l'IA. 01 juillet 2026

Le bourrage d’identifiants : le boss final pour les plateformes de jeu David King, Ashley Hurwitz Le bourrage d’identifiants menace la confiance des joueurs et les revenus liés aux jeux vidéo. Découvrez comment bloquer les attaques de piratage de compte en périphérie sans perturber l’expérience de jeu. 16 juin 2026

Six erreurs courantes du streaming en direct (et comment les éviter) Mark Richards Après des années à accompagner certains des plus grands événements de streaming en direct au monde, nous avons vu les mêmes erreurs se reproduire encore et encore. Voici comment les éviter. 11 juin 2026

Comment Fastly et Skyfire appuient le commerce agentique de confiance en périphérie Omeed Nosrati, Leigh Clancy, 1 de plus Découvrez comment Fastly et Skyfire aident les entreprises à vérifier les agents d'IA, à autoriser les paiements et à appliquer un accès de confiance en périphérie. 10 juin 2026

Le trafic IA a augmenté 6,5 fois plus vite que le trafic humain cette année Artur Bergman, Hossein Lotfi Les données de Fastly montrent que le trafic IA a augmenté de 30 % de janvier à mai 2026, les systèmes autonomes représentant près de la moitié des requêtes Internet et remodelant l'infrastructure web. 09 juin 2026

SDK Python bêta : comment le langage de l'IA fonctionne plus rapidement et en toute sécurité avec Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, 1 de plus Déployez votre code Python et vos agents d'IA en périphérie grâce à la version bêta du SDK Python de Fastly. Bénéficiez d'une vitesse et d'une sécurité maximales et d'une compatibilité CPython standard. 02 juin 2026

Offrez aux agents IA le Markdown qu’ils veulent vraiment Jonathan Speek Les IA préfèrent le Markdown au HTML. Découvrez comment utiliser Fastly Compute pour fournir du contenu Markdown optimisé et mis en cache à des agents IA sans modifier votre serveur d’origine. 28 mai 2026

L’absence de contrôle compromet le leadership en matière de sécurité Marshall Erwin Les RSSI sont responsables des violations de données sans bénéficier d’un contrôle accru sur les systèmes et les décisions. Marshall Erwin explique pourquoi l’IA creuse le fossé entre la responsabilité, la visibilité et la mise en œuvre des mesures. 20 mai 2026

Fastly rejoint l’Agentic AI Foundation (AAIF) pour guider l’interopérabilité de l’IA en périphérie Tracy Hinds Fastly rejoint l’AAIF pour façonner des normes ouvertes d’interopérabilité pour l’IA en périphérie. Exécutez des sous-tâches agentiques en moins d’une milliseconde et en toute sécurité grâce à notre serveur MCP. 18 mai 2026

Le secteur de l’édition à l’ère de l’IA : pourquoi la stratégie des bots est désormais une stratégie commerciale Ashley Hurwitz, David King Près de la moitié du trafic internet est désormais constituée de bots. Découvrez comment l’IA oblige les éditeurs à repenser le trafic, la visibilité et l’avenir de leur activité. 07 mai 2026

Les mauvaises performances freinent la croissance SaaS/PaaS : pourquoi votre CDN compte Omeed Nosrati, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Boostez les performances SaaS et PaaS avec le bon CDN. Découvrez comment améliorer la vitesse, la sécurité et la scalabilité tout en soutenant la croissance axée sur le produit avec Fastly. 04 mai 2026

Mythe ou merveille : Claude Mythos et ce que cela signifie pour la sécurité Samir Sherif Apprenez-en plus sur l’annonce Claude Mythos IA et sa véritable signification pour la sécurité. Découvrez pourquoi la protection de durée d’exécution est désormais essentielle contre la découverte de vulnérabilités à la vitesse des machines. 29 avril 2026

S'adapter à l'ère de l'IA James Nguyen, Daniel Corbett, 1 de plus Arrêtez les bots malveillants et contrôlez les bots d’indexation d’IA pour empêcher le scraping de votre propriété intellectuelle. ContentGuard de Fastly vous offre le contrôle et la visibilité nécessaires à l’ère de l’IA. 16 avril 2026

Près de la moitié du web n’est pas humaine : dans le Threat Insights Report de Fastly David King, Natalie Griffeth Le Threat Insights Report de Fastly révèle que 49 % du trafic web est constitué de bots, dont 99 % sont indésirables. Découvrez comment faire évoluer votre stratégie relative aux bots pour gérer la sécurité et les coûts. 16 avril 2026