Brian est un ingénieur de renom spécialisé dans la résilience des flottes, la réponse aux incident et la constitution d’équipes soudées. Il contribue depuis longtemps aux normes Internet, à la fois en tant que contributeur technique et en tant que leader. Brian consacre également son temps au conseil d’administration ou aux administrateurs de l’Internet Society ainsi qu’au conseil d’administration de la NetDev Foundation. Avant Fastly, il a travaillé au Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins dans divers postes de direction technique.

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