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Eoghan Kelly
Spécialiste principal en durabilité
Eoghan Kelly dirige l'initiative de Fastly en matière de durabilité environnementale, collaborant au sein de l'entreprise ainsi qu'avec les clients et les fournisseurs sur une vaste gamme de sujets liés au climat. Avant de rejoindre Fastly, il a occupé des postes de direction dans le domaine du développement durable et de la transformation dans les secteurs de la technologie aéronautique et de la vente au détail et est un ancien élève de l'Institute for Sustainability Leadership de l'Université de Cambridge. Il est passionné par l'idée d'aider Fastly à progresser sur son chemin vers une entreprise plus durable et à jouer son rôle pour rendre l'Internet plus durable.
Tableau de bord de performance écologique : mettez en lumière votre empreinte carbone numérique
Le tableau de bord de performance écologique de Fastly offre un accès instantané aux données sur les émissions liées à l’électricité de scope 2 et 3. Comprenez et optimisez votre empreinte carbone numérique en toute simplicité.
L'Internet est physique, alors repensons sa durabilité
Explorez l’impact environnemental de l’infrastructure physique d’Internet et les nouvelles approches pour une croissance numérique durable.