Eoghan Kelly dirige l'initiative de Fastly en matière de durabilité environnementale, collaborant au sein de l'entreprise ainsi qu'avec les clients et les fournisseurs sur une vaste gamme de sujets liés au climat. Avant de rejoindre Fastly, il a occupé des postes de direction dans le domaine du développement durable et de la transformation dans les secteurs de la technologie aéronautique et de la vente au détail et est un ancien élève de l'Institute for Sustainability Leadership de l'Université de Cambridge. Il est passionné par l'idée d'aider Fastly à progresser sur son chemin vers une entreprise plus durable et à jouer son rôle pour rendre l'Internet plus durable.

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