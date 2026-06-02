Erik vient des contreforts boisés de la Caroline du Nord, où il essaie d'appuyer sur les boutons dans le bon ordre pour lancer des choses sympas. Les résultats ont inclus des améliorations de l'exécution de WebAssembly chez Fastly, le système d'apprentissage automatique que Firefox utilise pour reconnaître les entités sémantiques, diverses bibliothèques Python populaires et plusieurs conférences et livres. Lorsqu'il ne savoure pas des burritos faits maison, Erik s'adonne au VTT pour les éliminer.

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