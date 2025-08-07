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Frederik Deweerdt
Ingénierie - Systèmes périphériques, Fastly
Fort de plus de vingt ans d'expertise dans la programmation de systèmes à grande échelle, les réseaux et la lutte contre les abus, Frederik est ingénieur émérite au sein du groupe Systèmes réseau de Fastly. Son rôle consiste à garantir l'efficacité du réseau et à le protéger contre les menaces de sécurité.
Résilience de Fastly face aux attaques de désynchronisation HTTP/1.1
Découvrez pourquoi l'architecture de Fastly protège contre les attaques de désynchronisation HTTP/1.1, contrairement à d'autres CDN. Protégez vos applications grâce à la plateforme sécurisée de Fastly.