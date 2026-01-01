Joan Jenkins est responsable marketing chez Fastly. Elle possède plus de vingt ans d'expérience dans la stimulation de la croissance et l'expansion de la présence sur le marché à mesure que les entreprises se développent. Elle apporte une expérience éprouvée dans l'utilisation de l'IA pour mettre en œuvre un marketing moderne, renforcer le positionnement des produits et stimuler la valeur client. Avant de rejoindre Fastly, Joan a occupé le poste de responsable marketing chez Mindtickle, où elle a dirigé la stratégie marketing, la génération de la demande, la marque, le marketing produit et le développement des ventes. Elle a également occupé des postes de responsable marketing chez Informatica, Druva, Oracle et Cisco. Joan a été reconnue comme l'une des 50 meilleures directrices marketing à suivre en 2025 par Pavilion.

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