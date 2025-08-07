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Kazuho Oku
Ingénieur principal OSS
Kazuho Oku est ingénieur OSS principal chez Fastly. Il est l'auteur du serveur H2O HTTP/2 et HTTP/3, de quicly, l'implémentation QUIC pour H2O, et de picoTLS, la bibliothèque TLS utilisée par H2O. Il développe des logiciels haute performance depuis 1997.
Résilience de Fastly face aux attaques de désynchronisation HTTP/1.1
Découvrez pourquoi l'architecture de Fastly protège contre les attaques de désynchronisation HTTP/1.1, contrairement à d'autres CDN. Protégez vos applications grâce à la plateforme sécurisée de Fastly.