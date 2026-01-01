Kip Compton a rejoint Fastly en janvier 2024 en tant que Chief Product Officer et occupe le poste de Chief Executive Officer depuis juin 2025. Avant de rejoindre Fastly, M. Compton a occupé le poste de Senior Vice President of Strategy & Business Development chez Cisco Networking de 2020 à août 2023, où il a dirigé des équipes responsables de la stratégie, de la gestion de portefeuille, des investissements et des acquisitions. Avant cela, il a occupé divers postes chez Cisco depuis janvier 2006. M. Compton a à son actif plus de 25 ans d’expérience en tant que cadre dirigeant au service de l’innovation dans les domaines du cloud, de la vidéo, de l’Internet des objets (IoT) et des réseaux. Il a fait ses preuves en matière de développement d’équipes et d’entreprises, notamment en créant des partenariats et des investissements pour stimuler la croissance et conquérir de nouveaux marchés. M. Compton est titulaire d’un Bachelor of Science en informatique et ingénierie et d’un Master en génie électrique et informatique du Massachusetts Institute of Technology, ainsi que d’un MBA de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

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