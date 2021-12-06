Laura Thomson est vice-présidente directrice de l'ingénierie chez Fastly. Avant de rejoindre Fastly, Laura a passé plus de dix ans chez Mozilla où elle a occupé divers postes de direction dans le domaine de l'ingénierie. Elle a également travaillé en tant qu'ingénieure logicielle, fondatrice d'entreprise, consultante et universitaire en informatique. Elle est membre du conseil d’administration de l’Internet Society, où elle occupe actuellement le poste de trésorière. Elle a précédemment siégé au conseil d'administration de l'ISRG, l'organisation à but non lucratif qui gère Let's Encrypt. Elle a écrit plusieurs livres sur diverses technologies open source, y compris le best-seller PHP et MySQL Web Development (avec Luke Welling). Laura a contribué à de nombreux projets open source. En outre, elle a pris la parole lors de dizaines de conférences dans le monde entier sur divers sujets technologiques. Laura est originaire de Melbourne, en Australie, mais elle vit maintenant dans le Maryland, aux États-Unis.

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