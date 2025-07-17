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Lucas Olslund
Performance Marketing Associate, Fastly
Lucas Olslund est Performance Marketing Associate chez Fastly. Il est spécialisé dans la comparaison des performances des produits Fastly dans diverses applications. Lucas est titulaire d’un diplôme en informatique de l’ASU et a précédemment effectué un stage chez Alarm.com, où il a développé des API d’entreprise. Fort d’une solide expérience en ingénierie logicielle et en analyse de données, il se concentre désormais sur l’analyse et l’optimisation des performances de l’edge cloud.
Débloquez des performances web plus rapides : les données qui sous-tendent les avantages de Fastly par rapport à Akamai
Découvrez pourquoi la migration d'Akamai à Fastly améliore les performances web. Nos données montrent un temps de chargement du premier octet 57 % plus rapide et un LCP 17 % plus rapide, basés sur des données CrUX réelles.