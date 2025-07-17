Lucas Olslund est Performance Marketing Associate chez Fastly. Il est spécialisé dans la comparaison des performances des produits Fastly dans diverses applications. Lucas est titulaire d’un diplôme en informatique de l’ASU et a précédemment effectué un stage chez Alarm.com, où il a développé des API d’entreprise. Fort d’une solide expérience en ingénierie logicielle et en analyse de données, il se concentre désormais sur l’analyse et l’optimisation des performances de l’edge cloud.

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