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Marcus Young
Ingénieur Sécurité Senior (Ingénierie de Détection) chez Fastly
Marcus Young est ingénieur logiciel senior chez Fastly, où il crée des outils et des infrastructures qui aident les équipes à travailler rapidement et en toute sécurité. Il a passé plus de 15 ans à travailler dans le développement de logiciels, le DevOps, l'ingénierie de plateformes et la sécurité, avec un fort accent sur l'automatisation et la simplification de l'utilisation des systèmes. Auparavant chez Reddit et Zapier, il a aidé les équipes à améliorer la fiabilité et à livrer plus rapidement grâce à de meilleurs outils et à une infrastructure cloud optimisée. Marcus s’intéresse particulièrement au point idéal où l'expérience développeur et la sécurité se rencontrent.
Opérations de sécurité plus intelligentes : adopter la détection en tant que code
Modernisez la sécurité avec la détection-as-code. Apprenez à automatiser la détection et la réponse aux menaces en utilisant DevSecOps et des outils comme le simulateur WAF de Fastly.