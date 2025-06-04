Marcus Young est ingénieur logiciel senior chez Fastly, où il crée des outils et des infrastructures qui aident les équipes à travailler rapidement et en toute sécurité. Il a passé plus de 15 ans à travailler dans le développement de logiciels, le DevOps, l'ingénierie de plateformes et la sécurité, avec un fort accent sur l'automatisation et la simplification de l'utilisation des systèmes. Auparavant chez Reddit et Zapier, il a aidé les équipes à améliorer la fiabilité et à livrer plus rapidement grâce à de meilleurs outils et à une infrastructure cloud optimisée. Marcus s’intéresse particulièrement au point idéal où l'expérience développeur et la sécurité se rencontrent.

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