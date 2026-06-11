Mark Richards est directeur technique terrain, Médias, chez Fastly, où il aide les principales entreprises des médias et du divertissement à évoluer, à sécuriser et à optimiser leurs expériences numériques. Fort de près de 30 ans d’expérience dans l’infrastructure, la distribution de contenu et les médias en streaming, Mark a occupé des postes de direction au sein d’organisations telles que Hulu, Fox Interactive Media et le Los Angeles Times. Vétéran de Fastly depuis plus de dix ans, il associe une profonde expertise technique à des informations stratégiques pour aider les entreprises à innover plus rapidement et à livrer des expériences en ligne exceptionnelles.

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